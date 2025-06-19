El Corpus viste de fiesta a Langa de Duero en su día grande

La celebración del Corpus tuvo como protagonistas a los niños de Primera Comunión y un emotivo recuerdo para los recién nacidos.SANDRA GUIJARRO

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

Langa de Duero en encuentra inmersa en la celebración de sus fiestas patronales. La localidad vivió este jueves uno de sus días más especiales con la celebración del Corpus Christi. Desde primeras horas de la mañana, las calles se llenaron de color gracias al esfuerzo colectivo de los langenses, que elaboraron las tradicionales alfombras florales para dar comienzo a una de las tradiciones más queridas del municipio.

La jornada comenzó con la misa mayor en la iglesia parroquial, que congregó a numerosos fieles. Tras ella, la procesión con la custodia del Santísimo Sacramento recorrió las calles del pueblo engalanadas con altares, balcones decorados y alfombras realizadas por los propios vecinos con pétalos, serrín teñido y elementos naturales. Acompañaron el cortejo los niños y niñas que este año han hecho la Primera Comunión -Manuel, Rodrigo, Martina, Adrián, Zulema y Fernando-, junto a autoridades locales, cofrades y la música solemne de la dulzaina. Uno de los momentos más emotivos fue la bendición del obispo a los niños nacidos en el último año, realizada en uno de los altares del recorrido.

Por la tarde, estaban previstos los juegos populares y el baile de tarde, amenizado por la orquesta Marsella, también encargada de la verbena.

Las fiestas de Langa de Duero continuarán hasta el domingo 22 de junio, con un programa repleto de actividades: procesiones, misas, concursos de disfraces, verbenas y actuaciones musicales. El plato fuerte llegará el sábado 21 con la esperada actuación del mítico Coyote Dax, que presentará su nuevo sencillo 'No vuelvas más' y hará vibrar a todos con su inolvidable 'No rompas más'.