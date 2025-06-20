Valderromán y Carrascosa, sin televisión desde hace 3 meses

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Los pueblos de la comarca soriana de Tiermes se sienten abandonados. A los recientes problemas de apagones de internet y telefonía, se suma ahora la televisión.

Los vecinos de Valderromán y Carrascosa de Arriba llevan tres meses sin poder ver la televisión. En este periodo y a pesar de las visitas de los técnicos no se han subsanado las deficiencias y los afectados desconocen en que consiste la avería.

Esta semana los vecinos están a la espera de inspecciones técnicas por parte de la empresa y mientras tanto, los televisores están apagados.

Jesús Elvira Vicario, propietario de un establecimiento rural en Valderromán, es uno de los afectados por la carencia de infraestructuras básicas en a comarca de Tiermes.

«A pesar de que estamos tan cerca de Madrid estamos totalmente incomunicados», lamenta este empresario que ya ha tomado medidas para su establecimiento, pero se pregunta si alguien va a hacer algo para restablecer unos servicios básicos para estos pueblos en los que residen fundamentalmente personas mayores, sobre todo en verano que acuden a sus segundas residencias huyendo del calor de las grandes ciudades.

Tras varios meses de incomunicación, Jesús ha tomado la decisión de realizar una inversión en su casa rural y ha instalado la comunicación wifi por ondas de radio para tener teléfono e internet y ha cambiado todos los televisores de las habitaciones para poder recibir la señal.

Una solución que también se ha ofrecido al resto de vecinos, que este empresario califica de «injusta» y reivindica que se arregle la recepción de los canales de televisión a través de la antena como ha funcionado hasta hace tres meses.

Jesús Elvira se queja de que estos problemas de incomunicación se deben solucionar y no porque haya poca población no se tomen medidas.

Explica que desde el Ayuntamiento de Valderromán se ha comentado a los vecinos que se instalen antenas parabólicas para los problemas de la recepción de la televisión.

En este sentido, indicó que las personas que tienen negocios de hostelería en la zona son de los más perjudicados «porque no pueden cobrar con el datáfono», señaló, a la vez que manifestó que durante las semanas que no ha habido conexión a internet ni teléfono ha tenido anulaciones de reservas.

Parece ser que hace unos días se ha restablecido las comunicaciones, «pero tenemos miedo, porque desde el apagón, no ha funcionado bien, perdíamos la cobertura y después la recobrábamos unos días y luego se volvía a perder una semana», explicó.

Por último insistió en la necesidad de no dejar incomunicados a los vecinos de esta zona que en Valderromán son una treintena, todos mayores, y que en verano pueden llegar al centenar.