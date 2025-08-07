El ‘Soria te emplea’ cubre las vacantes en ayuda a domicilio

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El balance de la oficina móvil de la 'Ruta Soria te emplea' para reclutar trabajadores en el medio rural no ha podido ser más «satisfactoria», según manifestó la diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto, porque ha permitido cerrar contrataciones para cubrir las vacaciones del personal del servicio de ayuda a domicilio.

'Ruta Soria te emplea' fue una iniciativa innovadora que pusieron en marcha la Diputación de Soria y la empresa Clece-Senior en el mes de mayo y que recorrió tres municipios: El Burgo de Osma, Almazán y Ólvega. En ellos se realizaron 62 entrevistas que facilitaron 13 contrataciones, seis de ellas durante la ruta.

A los tres pueblos se desplazó personal técnico en un oficina móvil en la que se realizaron las entrevistas y las contrataciones y también se recogieron 39 curriculum. «La experiencia de acercarse al territorio ha funcionado», manifestó Laura Prieto, que precisó que la empresa sigue trabajando en una parte del programa enfocado en la orientación de los recursos humanos.

Las ofertas que generaron más interés por parte de los candidatos fueron las de auxiliar de ayuda a domicilio y personal de limpieza. En ambos casos despertaron el interés del 33% de los personas que acudieron a la cita en la oficina móvil, seguidas de las de jardinero, que fue del 14%.

Atendiendo a la procedencia de las llamadas, las entidades del tercer sector generaron el 63% de las entrevistas que se realizaron en ruta. De todos los entrevistados, el 35% pertenece a colectivos vulnerables.

Ha sido la primera vez que se pone en marcha esta iniciativa y que se pretende repetir según anunció Prieto, quien explicó que en años anteriores se venían observando dificultades para cubrir las vacantes de las vacaciones estivales para las trabajadoras de ayuda a domicilio.

«Había un problema en el que se tenían que tomar acciones especiales», dijo Prieto y por ello se optó por acercar las ofertas de empleo al medio rural y captar a los trabajadores en los pueblos. La diputada indicó que estas contrataciones van a permitir hacer frente a las sustituciones para el verano, pero también para las nuevas altas en el servicio.

Los usuarios de ayuda a domicilio en los pueblos, atendidos por la Diputación Provincial, alcanzan la cifra media 1.100 , para lo que se precisa la contratación de unos 340 profesionales, «en cada comisión que celebramos se da cuenta de 10 altas», manifestó Prieto.

La diputada subrayó que esta experiencia ha estado en línea con el Plan Social de Ejecución, que incorpora mejoras laborales y salariales a las trabajadoras de ayuda a domicilio, además de un firma compromiso con la contratación de colectivos vulnerables.