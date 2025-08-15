El Burgo de Osma rinde honores a la Virgen del Espino

Ofrenda floral a la Virgen del Espino en las fiestas de El Burgo de Osma.SANDRA GUIJARRO

El Burgo de Osma continúa en plena celebración de sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Espino y San Roque. Tras el arranque oficial con el pregón desde el balcón del Ayuntamiento, este viernes ha tenido lugar una de las jornadas más solemnes y emotivas del programa festivo: el día dedicado a la Virgen del Espino, patrona de la localidad.

La jornada comenzó desde bien temprano con las tradicionales dianas floreadas. La reina y las damas de las fiestas, acompañadas por familiares y amigos, recibieron en sus casas a los músicos, con quienes compartieron bailes, almuerzo y los primeros momentos del día.

Desde la Plaza Mayor, y tras el disparo de cohetes, partió el pasacalles, encabezado por la banda de música y seguido por la corporación municipal, la reina y las damas de las fiestas, vestidas con el traje regional, así como numerosos vecinos y visitantes. El cortejo recorrió el casco histórico hasta llegar a la Catedral, epicentro espiritual de la jornada.

En el interior del templo se celebró la tradicional ofrenda floral en la capilla de la Virgen del Espino. La reina y las damas, junto a niñas ataviadas también con el traje tradicional, ofrecieron sus ramos de flores a la Virgen en un gesto cargado de simbolismo y arraigo local. El templo se llenó de peñistas y vecinos que quisieron rendir homenaje a la figura mariana en uno de los momentos religiosos más significativos de las fiestas.

Acto seguido, tuvo lugar la misa solemne, presidida por el obispo de Osma-Soria, Abilio Martínez Varea, y concelebrada por sacerdotes de la diócesis. La liturgia, enmarcada en la Solemnidad de la Asunción de María, incluyó cantos, lecturas y oraciones dedicadas a la Virgen del Espino.

La jornada continuó con actividades populares como cucañas y la salida de gigantes y cabezudos, que animaron las calles del municipio. Por la tarde, se celebrará una novillada con picadores con reses de la ganadería de David Ribeiro Telles. Los novilleros Martín Morilla, Julio Méndez y Tomás González serán los encargados de inaugurar los festejos taurinos. La verbena nocturna, a cargo de la orquesta Nueva Era, pondrá el broche musical a la jornada.