Almazán concluye las obras en el entorno de San Pedro

La iglesia de San Pedro de Almazán sigue firme frente al paso de las décadas, pero su entorno se ha 'mudado' al siglo XXI. Las obras de mejora de redes y pavimentación ya han finalizado tras apenas dos meses de ejecución. Está situada en el casco histórico y a escasos metros de la plaza Mayor de la Villa.

Se trata de una obra cofinanciada por el Ayuntamiento en el marco de Planes Provinciales de Diputación de Soria que incluía redes y pavimentación. El área de actuación abarca alrededor de 506 metros cuadrados y se sitúa frente a la fachada de la Iglesia de San Pedro. El presupuesto asciende a algo más de 90.000 euros y la obra fue adjudicada a una empresa con sede en Almazán.

En palabras de la concejala responsable de turismo y adecuación urbana, Teresa Ágreda Cabo, esta actuación deja un entorno renovado y actualizado, en una zona en pleno casco histórico, área transitada en todas las procesiones y celebraciones locales y junto al centro educativo Diego Laynez.

Esta obra, necesaria para seguir mejorando la urbanización del viario de la localidad, contempla la renovación del pavimento, así como de las redes de saneamiento y abastecimiento y la modernización de canalizaciones de electricidad, telecomunicaciones y alumbrado público. Igualmente, se dota de nuevas funcionalidades, como zona de descanso con bancos de tamaño variable todavía no instalados y elementos para el estacionamiento de bicicletas, habiéndose respetado la zona arbolada, mejorada con nuevos elementos herbáceos.

Además, subraya la concejala, en línea con obras anteriores promovidas por este equipo de gobierno, se pretende crear un espacio despejado de diseño atractivo que sea referente de futuras actuaciones en el núcleo urbano de la villa. El acabado de la pavimentación se ha hecho combinando losas de distintos formatos en las zonas limítrofes de tránsito peatonal y hormigón desactivado continuo en la zona central para circulación vehicular, estableciendo una banda de esparcimiento sombreada con elementos de diseño discontinuo donde se ha incorporado grava en franjas en contraste con el pavimento terroso claro, desde donde se favorece una vista panorámica de la iglesia.