La Pinochada de Vinuesa en fotos

Una de las fiestas más peculiares de la provincia.

Vinuesa celebró este sábado el acto más reconocido, al menos oficialmente, de sus fiestas. La Pinochada volvió a llenar un año más la localidad de piñorras provistas de sus ramas de pino para conmemorar una ancestral batalla recordando a los hombres que fueron y son bravas.

Como manda la tradición, San Roque 'bendijo' los pinochos, las banderas bailaron al viento, y los cargos de las cofradías de la Virgen del Pino y de San Roque lucieron sus mejores galas para la simbólica lucha antes de llevarse el preceptivo golpe de rama. "De aquí en un año", seguido del agradecimiento que marca la tradición, fue la frase más escuchada en una localidad a rebosar para revivir su historia con tintes de fiesta.