600 kilos de mejillones en Cabrejas del Pinar: las fotos de una deliciosa fiesta

Se prepararon buenas ollas de este moluscoJAVIER PASCUAL

Una de las fiestas más curiosas de la provincia, la Fiesta del mejillón, sirve para hacer disfrutar en torno al buen comer a más de un millar de personas que disfrutaron de una agradable jornada de convivencia y buenos sabores.

En la jornada previa, todo el pueblo acude a limpiar los mejillones a la fuente y de paso, disfrutar de una tarde de competiciones de cartas, bailes y diversos juegos. El paraje de ‘El Cubillo’ verá a cientos de personas disfrutar, sus pobladores y veraneantes disfrutando de la alegría del verano en el pueblo.