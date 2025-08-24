Nepas revive la siega antigua ante cerca de 300 asistentes

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

De la siega más antigua, cuando se usaba la hoz y la zoqueta hasta la más moderna con la aparición de la imponente cosechadora, los cerca de 300 asistentes este sábado a la jornada de la Siega Antigua de Nepas pudieron disfrutar, a través de las diferentes demostraciones y explicaciones, de cómo ha cambiado el campo en las últimas décadas contemplando las habilidades en el manejo de herramientas, maquinaria y tractores de los agricultores. El objetivo, que no se olviden los orígenes de un agro tan importante para el desarrollo de la provincia.

Unos 300 asistentes, llegados de Cuenca, Aranda de Duero, Retortillo, Noviercas, Castillejo de Robledo, Ólvega o Soria, se trasladaron a Nepas para no perderse esta cita, que se celebra cada dos años y que está completamente consolidada en el calendario estival. No en vano este sábado celebró su novena edición de una oportunidad única para los que hayan vivido en primera persona esta evolución recuerden anécdotas y, para los que no lo hayan hecho puedan hacerse una idea de lo duras que eran esas largas jornadas de trabajo.

La organización se mostró satisfecha con la acogida ya que fueron muchas las personas que no han querido perderse esta cita que hace un recorrido cronológico entre el pasado y el presente. Tras la bienvenida, la tractorada infantil abrió el desfile de la maquinaria hasta la finca La Huertecilla donde tuvo lugar la muestra y donde, cada media hora, tuvo lugar una demostración diferente: hoz y zoqueta, dalla, guadaña, gavillera, atadora y cosechadora. Además, una trilladora Hern completó el proceso ya que que los asistentes pudieron la trilla de toda la mies cortada durante la jornada.

El evento está organizado por Alberto Martínez, de Nepas, y principal restaurador de la maquinaria usada, ayudado por familiares y amigos con la colaboración del Ayuntamiento de Nepas, Asaja, la Diputación de Soria y Caja Rural de Soria. El alcalde de Almazul, Julio García, agricultor que ha colaborado en la jornada, destacó este sábado «el buen ambiente» vivido convocando a los asistentes a próximas ediciones.

Una mujer del público, que se llevó de recuerdo un manojo de espigas, indicó que la jornada había sido «muy interesante» agradeciendo «las explicaciones históricas del trigo» que había escuchado mientras otros asistentes aplaudieron esta cita animando a la organización «a que no decaiga» y siga celebrándose en próximos años.