El aeródromo de Garray arranca con la llegada de un avión mauritano su plan de reparaciones

Un avión de la Fuerza Aérea del Gobierno de Mauritania, con dos pilotos como únicos ocupantes, ha sido la primera aeronave en aterrizar en el aeródromo de Garray, el pasado 7 de agosto, para llevar a cabo labores de mantenimiento en el aparato. Así lo confirmó este martes el presidente de la Diputación, Benito Serrano.

El mandatario soriano no proporcionó el nombre de la empresa que repara el avión, debido a una cláusula de confidencialidad en el contrato, pero sí se conoce que la sociedad ha instalado un gran carpa provisional en el aeródromo y tiene previsto hacer inversiones para estabilizar su actividad.

El objetivo de la compañía no es solo el mantenimiento de aviones, sino también realizar actividades formativas. Según Benito Serrano, el avión mauritano es el primero de otros más que traerá la empresa a Soria. No obstante, este primer contrato con el avión mauritano representa una carga de trabajo de meses y ya hay ingenieros de la compañía establecidos en Soria.

El proyecto se enfrenta a la incertidumbre que se mantiene desde hace tiempo con el aeródromo soriano, con un proyecto de ampliación atascado desde hace casi un lustro como consecuencia de la paralización del expediente en AESA, que se escuda en que las competencias van a pasar a ser de la Junta de Castilla y León, pero sin que haya un plazo previsto.

Otra de las incertidumbres para el proyecto de la nueva empresa es el inicio de las obras de ampliación del aeródromo, dado que casi con seguridad tendrá que paralizar su actividad mientras se desarrollen. El problema está en que la paralización del expediente en AESA impide poder trazar un calendario fiable.

En Diputación confían en que todos estos inconvenientes no provoquen un cambio de planes en la empresa, que tiene previsto invertir para construir instalaciones permanentes que sustituyan a la carpa provisional que tiene ahora mismo. Sus instalaciones serán en el aeródromo, ya que requiere tener acceso a la pista.

El avión mauritano llega también envuelto en una pequeña polémica debido a la sorpresa que supuso en Soria la llegada de este avión militar, de menor tamaño que los Hércules del Ejército español que estuvieron en el aeródromo de Garray. El avión mauritano llegó pilotado por dos españoles e hizo los trámites aduaneros en Canarias.

El presidente de la Diputación de Soria explicó que la institución desconoce los detalles del vuelo porque no es de su competencia. «Es la empresa adjudicataria del aeródromo, Airpull, la que concede el permiso y conoce los planes de vuelo». En este punto, Serrano recordó que «a pesar de que la Diputación ha aprobado el cambio de gestor a la firma Usado For Sale, hasta que AESA no lo autorice sigue siendo la anterior adjudicataria, Airpull, la concesionaria».

A continuación, y ante las dudas surgidas, el regidor provincial, contestó varias preguntas que lanzó al aire: «¿Quién tiene que tener conocimiento de ello? Imagino que el Gobierno de España que tiene el control del espacio aéreo español. ¿Qué es lo que conoce la Diputación? Nosotros hemos llegado a un acuerdo con una empresa con la que tenemos un contrato de confidencialidad. Esa empresa va a llevar a cabo la reparación y mantenimiento de aviones en el aeródromo de Garray. No solo de este, sino de más aviones. Este es el primero de los aviones que se van a traer para mantener».

Serrano explicó que «esos trabajos de mantenimiento los han realizado unos técnicos ingenieros españoles que están instalados aquí en un hotel de Soria» asegurando que «el hotel se puso en contacto con nosotros porque tenían dudas sobre su estancia ya que iban a negociar las condiciones por la estancia de un año y quería saber si era fiable o era un timo».

A partir de ahí, apuntó, «con nosotros no se ha puesto nadie en contacto ni desde la Subdelegación del Gobierno ni desde el Gobierno de España. Y la competencia aeronáutica no nos corresponde a nosotros». E incidió: «Van a venir más aviones y sabemos el número pero nosotros controlamos la pista y nuestro gestor de pista controla los despegues, aterrizajes y los vuelos que se hacen. Nosotros el espacio aéreo no lo controlamos».

Por otra parte, y respecto al traspaso de competencias, Serrano recordó que «la competencia que era del Gobierno central, a través de AESA, se la transfieren a la Junta. El miedo que tenemos es que tras esa transferencia de competencias tuviésemos que volver a iniciar el expediente porque volveríamos a retrasarnos mucho tiempo. Según me comenta el consejero no hay ese riesgo y cuando tengan las competencias firmarán el expediente, si antes no resuelve AESA, que sería lo lógico en un expediente que ya está prácticamente terminado. Pero no hay voluntad», lamentó.

Por todo ello, y tal y como adelantó este medio el pasado 19 de julio, la Diputación va a llevar este asunto a los tribunales. «Aquí ha habido alguien o algo detrás porque esto no es normal por lo que pedimos a los servicios jurídicos de la Diputación que contraten un bufete de abogados para saber hasta el último momento todo lo que se ha movido aquí. Nos han tomado el pelo. José Antonio de Miguel habla de una mano negra y yo secundo lo que dice. Lo tengo clarísimo y vamos a destapar esto», explicó.

«A ver lo que ha pasado aquí -continuó Serrano- porque no puede ser que llevemos cuatro años con un documento que a todas luces no tiene ese recorrido. Y como hemos vivido situaciones en primera persona que no voy a comentar y como hemos visto documentos que nos chocan bastante, vamos a hacerlo público y a ver qué recorrido legal tiene esto para pedir responsabilidades. Vamos a conocer a fondo lo que ha ocurrido aquí. Como tengo indicios de sospecha vamos a poner las cartas sobre la mesa y a través de un bufete de abogados especializado en este tipo de asuntos para saber si las sospechas, fundadas o infundadas, que tenemos son certezas».

En este punto evidenció que el aeródromo de Garray «tiene un potencial tremendo. Aquí se han dirigido un montón de empresas que se han terminado yendo a otras provincias porque tenemos el expediente paralizado y nadie entiende que cuatro años después, a pesar de que haya habido cambios, esté parado. Por eso queremos que se termine el expediente y que no haya trabas por el camino. Y como tenemos la sospecha de que se han producido esas trabas vamos a ir hasta el final. Y no lo diré yo, lo dirá un tribunal».