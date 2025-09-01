Un vecino urge el desescombro de una casa en ruinas en Ciria

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El propietario de la vivienda contigua a la que se derrumbó hace unos días en Ciria (Soria) urge el desescombro total de la finca para garantizar la integridad física de los vecinos, a la vez que reclama la indemnización de daños que se ha ocasionado en su casa por el mal estado del inmueble vecino.

La pasada semana los bomberos del parque de Ólvega tuvieron que intervenir tras el derrumbe de una casa en estado de ruina en Ciria que ocasionó afecciones en dos inmuebles colindantes.

La llamada de alerta la realizó Héctor Lavado, propietario de uno de esos inmuebles afectados y que ahora reclama el desescombro total de la finca tras la intervención de los bomberos que retiraron los elementos que revestían una mayor peligrosidad porque se encontraban inestables.

En el derrumbe no hubo que lamentar daños personales pero sí en viviendas colindantes y una de ellas es la de Héctor Lavado que la adquirió hace cuatro años, en la que dice que ha acometido importantes reformas desde ese tiempo.

El propietario explica que ha iniciado los trámites legales para realizar la reclamación de los daños, dado que, según indica, la vivienda derruida se encuentra en proceso de embargo. Antes de este derrumbe, Héctor Lavado intentó ponerse en contacto con la propiedad del inmueble porque había sufrido problemas de humedades en su casa, pero comprobó que pertenecía a una empresa que está extinguida.

A partir del derrumbe estos daños se han incrementado, ya que han aparecido grietas en las paredes de las dos plantas des su vivienda y además, días después entró agua en su casa, a la vez que teme que los daños continúen en su propiedad si no se interviene de urgencia y se limpia del todo el solar.