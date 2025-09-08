Subasta de banzos y roscos en Fuentetoba, fotos del día grande de las Fiestas

Día grande en las fiestas en honor a la Virgen de Valvanera en la localidad.MonteseguroFoto

Fuentetoba se viste de gala este lunes por el día grande de sus fiestas en honor a la Virgen de Valvanera. La iglesia de San Martín de Tours fue el punto neurálgico de la mañana con la subasta de banzos y roscos, la procesión y la eucaristía, seguida por decenas de personas.

La celebración original tenía lugar en la ermita de La Monjía, pero desde hace unos años su estado de conservación hizo más aconsejable llevar la actividad abajo. Es un año en el que ha habido avances para que la titularidad pasase al pueblo, así que quizás a medio plazo la Virgen de la Valvanera regrese a su espacio.

Por la tarde aguardaban juegos populares y un concierto de música de los 80, mientras que este martes la eucaristía de difuntos irá dando por completadas las fiestas de Fuentetoba en este 2025.