Borobia pierde el tren del eclipse solar sin su albergue de 62 plazas

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El alcalde de Borobia, José Javier Gómez Pardo, lamenta que la falta de voluntad de las diferentes administraciones haya provocado que la localidad no disponga del albergue con capacidad de 62 personas que el Ayuntamiento quería construir como complemento al planetario. Un extremo que va a provocar que Borobia pierda el tren del eclipse solar total que se producirá el 12 de agosto de 2026 y que contará con la provincia como una de las mejores localizaciones a nivel mundial para poder contemplarlo. Sin embargo, la obra de construcción del edificio más la aerotermia rozan los 800.000 euros y el Consistorio, con un presupuesto medio anual de 500.000 euros, no tiene capacidad económica para hacer frente a esta actuación.

Hay que recordar que el proyecto del albergue iba en el mismo paquete que el planetario y se iba a financiar con fondos europeos. Sin embargo, el importante incremento de costes de los materiales que tuvo lugar tras la pandemia provocó que el Ayuntamiento tuviera que dejar a un lado el albergue para poner todos sus esfuerzos en convertir el observatorio en un planetario.

Sin embargo, nunca con la idea de dejar el proyecto en el cajón sino para poder construir el edificio, en un terreno municipal junto a las instalaciones deportivas de la localidad, en el menor tiempo posible. Para ello, Borobia necesita la implicación económica de las administraciones provincial y regional que, de momento, no tiene comprometida.

«Hubiera sido ideal que el albergue hubiera estado construido de forma paralela al planetario dentro del Plan de Sostenibilidad en Destino y contar con estas instalaciones de cara al eclipse de sol de agosto de 2026», apunta Gómez Pardo. Sin embargo, «entre aprobación de proyectos, licencias, licitaciones, adjudicaciones, obras... Los plazos correrían y no llegaríamos a agosto del año que viene».

A pesar de perder muchos turistas potenciales al no poder alojarlos en Borobia durante este fenómeno astronómico, Gómez Pardo no tira la toalla. «Necesitamos el albergue porque van a venir autobuses con escolares, turistas para visitar el planetario y tenemos que tener un alojamiento decente», prosiguió. Por eso, añadió, «vamos a darle un empujón al albergue porque las obras del planetario siguen su marcha».

El proyecto contempla un edificio de una planta con capacidad para 62 personas (más o menos la capacidad de un autobús) que se localizaría en una parcela municipal detrás de la zona deportiva en la entrada a Borobia desde Ciria. Sin embargo, a esta hora, todo está paralizado «a pesar del potencial de Borobia en el tema del astroturismo con el planetario como pilar fundamental», indicó Gómez Pardo que puntualizó: «Estamos recuperando una zona aprovechando los recursos propios. Nosotros ponemos de nuestra parte, pero también hace falta voluntad y ayuda por parte del resto de administraciones».

En este sentido, Gómez Pardo recordó que el Ayuntamiento «cuenta con diez viviendas municipales que se han rehabilitado con el objetivo de captar nuevos pobladores». Y las cuentas salen, ya que todas están ocupadas excepto una que se encuentra todavía en obras. «Los habitantes son pastores y gente que trabaja en Borobia o los pueblos de la comarca: Ágreda, Ólvega...», subrayó el alcalde que añadió que, de momento, van a parar aquí con el tema de la vivienda intentando poner todos sus esfuerzos en conseguir captar fondos para construir el albergue.