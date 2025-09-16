Ólvega se rinde ante los más mayores de la villa con un emotivo homenaje

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La programación de las fiestas de Ólvega, en honor al Santísimo Cristo de la Cruz a Cuestas, vivió este lunes uno de sus actos más emotivos con los homenajes que la villa realiza a los más mayores de la localidad. Primero, en la residencia de ancianos Virgen de Olmacedo junto a la escuela de jotas de Ólvega y, después, en la plaza de España con la actuación del grupo El Regañón.

La teniente de alcalde de Ólvega, Olmacedo Pérez, destacó que en estos actos «se agradece a los mayores todo el trabajo que han realizado a lo largo de su vida por ponernos a los demás el camino más fácil. Es un homenaje a los padres, a los abuelos... A ellos también les hace mucha ilusión este acto, sentirte querido por tu pueblo es importante». En concreto, explicó, «se ha homenajeado a los 39 residentes del centro de mayores a quienes se les ha hecho entrega de una planta». Por su parte, continuó, «los residentes han tenido un detalle muy bonito y han regalado a cada quinto un pequeño muñequito de gomaeva personalizado».

Después, en la plaza de España se ha realizado un homenaje a Presentación García Millán, la mujer de más edad; a Silvano Celorrio Largo, el hombre de más edad y a Luis Martínez Jiménez y Julia Martínez Grueso, el matrimonio con más años casados.

La alcaldesa, Elia Jiménez, ha abierto el acto» con unas palabras de agradecimiento e ilusión y homenaje», apuntó Pérez. Se ha hecho entrega de una placa y de unas flores a cargo de los quintos. En el caso de Silvano Celorrio, «ha sido muy emocionante porque ha sido su sobrina Beatriz Fuentes Celorrio, concejal del Ayuntamiento y su sobrina Elia que es quinta este año», subrayó la edil. El acto se cerró con unas jotas a cargo del grupo El Regañón.

Desfile de disfraces.Montesegurofoto

Por la mañana, tras la diana y el moscatel, tuvo lugar el segundo encierro matutino con reses de la ganadería Herederos de José Arriazu de Ablitas que se desarrolló, según la información facilitada por fuentes municipales, sin incidentes reseñables.

Durante la jornada se abrió al público la sala de exposiciones Margarita con la muestra de los ganadores de la XXXVII edición de los concursos de fotografía y pintura. En el certamen de fotografía los premios ascienden a 120 euros, 90 euros y 60 euros además de un trofeo para los tres primeros clasificados. Además, la Asociación La Juve entregará un premio de 60 euros a la fotografía más creativa.

En el concurso de pintura, hay tres premios de 150 euros, 100 euros y 70 euros además de trofeo para los tres primeros clasificados en la categoría de mayores de 16 años. Para los menores de 16 años, se establecen también tres premios con importes de 75 euros, 50 euros y 40 euros, respectivamente. Los galardones se entregarán 17 de septiembre.

Fueron muchos los que se animaron para participar en el pasacalles de disfraces por las calles de la villa, organizado por la Peña Taurina que estuvo acompañado por su charanga. Por la tarde, los actos taurinos tomaron el testigo con un festival de novilleros donde se lidiaron tres novillos para Samuel Castrejón y Manuel Vega. A la finalización, suelta de vaquillas.

Por la tarde, nuevo encierro de reses de la ganadería Herederos de José Arriazu de Ablitas que dio paso a las sesiones de baile y charanga por la tarde para culminar la jornada con el toro de fuego para los más pequeños y la verbena hasta altas horas de la madrugada.