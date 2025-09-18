Medinaceli estudia reclamar daños por la suspensión del Toro Jubilo de 2024

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Medinaceli estudia si reclamará daños y perjuicios por la suspensión de la celebración del Toro Jubilo el año pasado. «No sé lo que haremos al final», explica el alcalde, Gregorio Miguel, que realizó esta reflexión tras conocer la sentencia de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que revoca un auto del Juzgado que suspendió la celebración el año pasado.

El regidor medinense se mostró contento con esta sentencia que les da la razón y que cuya resolución, aunque no es firme, cree que dificultará suspensiones futuras de la celebración. De hecho, el Ayuntamiento ya ha comenzado a preparar el festejo de este año fechado para el día 15 de noviembre.

El enfrentamiento entre los vecinos de Medinaceli y los animalistas continuará un año más. La reciente sentencia no echa para atrás al Partido Animalista Pacma, que solicitó estas las medidas cautelares de suspensión del festejo que fueron concedidas por el juez dos días antes de la fecha del acto.

Según explicó la vicepresidenta de Pacma, Cristina García, a este periódico, la formación política ha comenzado a trazar la estrategia para tomar las medidas dirigidas a paralizar la celebración de este año.

En primer lugar recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo esta última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, «además estas medidas cautelares se pueden sostener varios años, no solo tiene que afectar al Toro Jubilo del año pasado», explicó García, quien aseguró que Pacma va a continuar con la vía legal hasta el final con el objetivo de abolir la celebración del Toro Jubilo.

Esta última sentencia del TSJ es una resolución de la maraña judicial en la que ha entrado la celebración del Toro Jubilo, el único toro embolado que se festeja en Castilla y León. En la actualidad hay dos procedimientos paralelos pendientes de resoluciones judiciales, iniciados por Pacma.

Ambos se sustentan con la misma argumentación jurídica: la ordenanza municipal que soporta la celebración del Toro Jubilo es ilegal, a juicio de Pacma. El primer recurso se interpuso en el año 2023 y en la actualidad se encuentra en fase de casación a la espera de que el Tribunal Supremo admita el recurso presentado por los animalistas contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que, a su vez, revocó otra del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria que dio la razón a Pacma sobre la ilegalidad de la citada ordenanza.

El segundo recurso se presentó con los mismos argumentos contra la celebración de 2024 y en este caso no hay sentencia alguno. Cabe recordar que la fiesta no se celebró precisamente por la adopción de medidas cautelares que ahora ha tumbado el TSJ. El año pasado fue la primera vez que Medinaceli se quedó sin la fiesta por una decisión judicial.