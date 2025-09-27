El Monumento Natural de la Fuentona, en Soria, mejorará sus accesos para mayor seguridad del visitante

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ejecutivo central continúa impulsando inversiones verdes en la provincia de Soria a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos Next GenerationEU. La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado la licitación de la actuación que persigue la 'conservación de la biodiversidad mediante la mejora del camino de acceso al Monumento Natural de La Fuentona (Soria)', promovida por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León.

El presupuesto base asciende a 105.576 euros y el plazo de ejecución es de dos meses. Las ofertas deberán presentarse electrónicamente hasta el 21 de octubre de 2025 a las 14.00 horas; la apertura pública del sobre económico está prevista para el 22 de octubre a las 10.30 horas.

La actuación se desarrollará en el término municipal de Muriel de la Fuente, dentro de los límites del Monumento Natural de La Fuentona, uno de los espacios más visitados de la provincia por su manantial, su lámina de agua y el entorno de gran valor ecológico y paisajístico.

El objetivo es mejorar el camino de acceso y ordenar el uso público para proteger la biodiversidad y elevar la seguridad de los visitantes: refuerzo del firme con aglomerado en caliente, señalización del acceso y acondicionamiento de una parcela de aparcamiento para canalizar la llegada de vehículos y evitar afecciones innecesarias al medio. Estas intervenciones, de bajo impacto y compatibles con la conservación, permitirán reducir erosión, compactación y molestias a la fauna asociadas a accesos no ordenados, a la vez que mejoran la experiencia de visita.

Conservación y restauración de ecosistemas

Esta inversión forma parte del Componente 4 del PRTR, 'Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad', cuyo propósito es alcanzar un buen estado de conservación de los ecosistemas, revertir la pérdida de biodiversidad y garantizar un uso sostenible de los recursos naturales, con especial atención a territorios en declive demográfico.

En este marco, el PRTR impulsa infraestructuras de gestión y uso público en espacios protegidos, actuaciones de turismo sostenible y medidas que refuerzan la bioeconomía local y el emprendimiento verde. El cumplimiento del principio de no causar perjuicio significativo al medio ambiente guía todo el proceso, desde la redacción técnica hasta la ejecución de las obras.

El PRTR, aprobado por el Consejo de Ministros y publicado por Resolución de 29 de abril de 2021, moviliza una agenda de reformas e inversiones que se retroalimentan para avanzar hacia una España más verde, más digital, más cohesionada social y territorialmente y más igualitaria.

Gracias a estos fondos, se financian actuaciones concretas en espacios naturales de Soria que conservan el patrimonio ambiental, mejoran la seguridad y ordenan los flujos de visitantes, a la vez que refuerzan el atractivo turístico sostenible y generan oportunidades económicas en el medio rural.

La intervención en La Fuentona se alinea, además, con las propuestas provinciales orientadas a la Red de Espacios Naturales Protegidos y a las Zonas de Especial Conservación (ZEC) y de Especial Protección para las Aves (ZEPA), con el fin de mejorar la conservación, la diversidad y el uso sostenible. En paralelo, la ordenación de accesos y aparcamientos contribuye a minimizar presiones sobre hábitats y especies, y a compatibilizar la alta demanda de visita con la protección de los valores naturales que definen el Monumento.