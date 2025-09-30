La Diputación de Soria invierte 2,3 millones para el arreglo de 5 carreteras

La carretera de Aldealafuente es una de las que se va a arreglar.MONTESEGUROFOTO

Publicado por Nuria Fernández Soria

La Diputación Provincial de Soria invertirá 2.346.500 euros para el mantenimiento y mejora de cinco tramos de carreteras de la red provincial que sacará a licitación.

Se trata de las carreteras SO-P-5223 (de la C.P. SO-P-5022 en Talveila a la C.P. SO-P-5018 en Cubilla), con un presupuesto de 424.700 euros para 4,6 kilómetros; la SO-P-5225 (de la SO-P-5022 a la SO-P-5018 en Garrocha del Obispo),con un presupuesto de 390.000 euros para un tramo 4,27 kilómetros;en la SO-P-3115 (de la SO-P-3003 en Aldealafuente a la SO-P-3002 en Gómara, por Paredesroyas), por el valor de 810.600 euros para un tramo de 9,7 kilómetros; la SO-P-1126 (de la SO-P-630 a Valtajeros), por un coste de 350.000 euros para 3,9 kilómetros y la SO-P-4178, en un tramo de 2,32 kilómetros, de la SO-110 en Matamala de Almazán a Santa María del Prado, con un presupuesto de 371.200 euros.

Por otro lado, se ha adjudicado a la empresa Hernando y Dueña S.L. el contrato para suministrar hormigón armado en dos carreteras provinciales. En la carretera SO-P-4003 de la N-110 en San Esteban de Gormaz por un precio de 7.368 euros y en la carretera SO-P-5213 en Espeja de San Marcelino a SO-P-5212 en Espejón por 7.434 euros.

En materia de vialidad invernal, la Junta de Gobierno ha aprobado la contratación del suministro e instalación de un nuevo silo de cloruro sódico en la carretera provincial SO-P-4003, a la altura de Montejo de Tiermes.

La actuación, con un presupuesto base de licitación de 33.880 euros, permitirá sustituir el actual silo por uno renovado, mejorando así la eficacia del servicio de vialidad invernal en la zona.

Este nuevo equipamiento se sumará a los otros dos silos ya operativos en distintos puntos de la provincia, reforzando la capacidad de respuesta ante temporales de nieve y hielo.

Además se ha dado luz verde a la contratación del servicio de conservación y mantenimiento de las carreteras provinciales en la zona este de la provincia, que incluye la retirada de nieve y el extendido de fundentes. El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 60.500 euros.

Por otro, se han adjudicado ayudas por un importe total de 30.000 euros destinadas a varios municipios para la adquisición de material y equipamiento, como cuchillas, cuñas quitanieves, palas o esparcidoras de sal.

Las localidades beneficiadas son: Perdices, Miño de San Esteban, Beratón, Villar del Ala, Rioseco de Soria, Castilruiz, Morón de Almazán, Valdeavellano de Tera, Borobia, Quintana Redonda, Duruelo de la Sierra, Golmayo y Ágreda.

Con estas medidas, la institución provincial busca mejorar la respuesta frente a las nevadas y garantizar la seguridad en las carreteras durante los meses de invierno.