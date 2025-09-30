Heraldo-Diario de Soria

Las fotos de los recortadores en la fiestas de Ágreda

Doce recortadores han hecho las delicias del público agredeño en la plaza de toros

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

Los doce recortadores se enfrentaron a los 4 toros de Toropasión en grupos de cuatro, ante los que tuvieron que demostrar su destreza en quiebros, recortes y saltos.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.

El primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel 2025.MonteseguroFoto

Recortadores en las fiestas de Ágreda

tracking