La cadena MGI desembarca en Soria y comienza la selección de trabajadores

Local de Camaretas en el que se instalará la cadena MGI.MARIO TEJEDOR

La cadena española MGI Tiendas abrirá uno de sus comercios con el Centro Comercial de Camaretas, donde creará entre 10 y 13 empleos. Ocupará un local de 603 metros cuadrados en la planta exterior, que anteriormente se encontraba ocupada por la marca Juguettos.

La firma nacional tiene su sede en Málaga y cuenta con 80 tiendas en España y ofrece también sus productos on-line. Está especializada en la comercialización de juguetes, artículos de regalo, pequeños electrodomésticos, decoración y equipamiento del hogar.

La apertura está prevista en la primera quincena de noviembre y la empresa ha iniciado el proceso de selección de personal para cubrir 6 puestos. Con su nueva apertura en el Centro Comercial de Camaretas, MGI busca reforzar la plantilla para tareas de descarga y clasificación de mercancías, control de calidad del producto, inventarios, reposición y venta y asesoramiento a los clientes.

La empresa, de origen andaluz y carácter familiar, se fundó en el año 2000 bajo el nombre de Master Gift Import S.L.. Su crecimiento vino marcado por la apuesta por un modelo de venta directa al público que dio un giro en 2007, con la inauguración de las primeras tiendas bajo un formato de ofrecer una selección de productos a un precio único de 10 euros. Junto a la tienda de Soria, MGI también prepara su implantación en Pamplona.

En estas semanas, la empresa acometerá reformas en el local que abrirá dentro de un mes, según explicaron fuentes del centro comercial.

Esta no es la única novedad en el área comercial de Camaretas. En las próximas semanas las compañías de teléfono Vodafone y Lowi abrirán una tienda de atención al público, después de que ha cerrado un punto de atención al público en la ciudad.

El centro comercial de Camaretas gestiona en la actualidad la implantación de una nueva superficie comercial de una firma internacional que se ubicará fuera del área actual y estará localizada en los terrenos de la calle de enfrente a continuación de Mc Donalds.

El Ayuntamiento de Golmayo ha iniciado una modificación urbanística para albergar el nuevo comercio, cuya implantación se está gestionando en la actualidad y está a punto de cerrarse, según explicaron fuentes de centro comercial.

Con estas nuevas aperturas, Camaretas refuerza su oferta comercial para los clientes de la provincia de Soria.

Una de las últimas firmas que abrió sus puertas fue la tienda de TEDi, de decoración y artículos de hogar, que se encuentra al lado de la nueva apertura que ha anunciado la firma MGI.