El Plan Soria impulsa la reforma de 40 viviendas públicas en tres años en el medio rural

La Diputación de Soria ha concedido una subvención de 725.000 euros, a través del Plan Soria, para el arreglo de 40 viviendas municipales en otros tantos pueblos de la provincia de Soria en los últimos tres años para dirigirlas al alquiler social.

Prácticamente se agota el crédito y los ayuntamientos aprovechan esta línea de ayudas para recuperar viejos inmuebles, como la casa del maestro o del cura, o bien para realizar mejoras de eficiencia en viviendas antiguas pero que están en uso.

La vivienda y a precios asequibles es una demanda en el medio rural soriano, así lo reclaman los alcaldes y la resolución de las ayudas del Plan Soria lo constata.

En la convocatoria de este año cinco pueblos se han quedado sin ayuda por falta de crédito y dos más han desistido. Una situación que se pretende corregir con una segunda convocatoria con los fondos de los remanentes.

En 2023, se atendieron 12 solicitudes con un montante de 225.234 euros; en 2024 fueron 17 pueblos los beneficiarios entre los que se repartió toda la partida de subvención, 300.000 euros y este año han sido 11 las ayudas, la Diputación se ha quedado corta con los 200.000 euros presupuestados.

La convocatoria es estricta con algunas normas con el objetivo de llegar al mayor número de pueblos posible, sobre todo a los pequeños que son los que tienen menos posibilidades económicas.

Así no se puede solicitar subvención para más de una vivienda en cada convocatoria y también se quedan fuera los pueblos que recibieron en los dos años anteriores.

Es decir, si en una anualidad resultan beneficiados no pueden solicitar ayudas hasta después de dos años. El tope de la subvención con 24.200 euros.

Esta convocatoria permite ampliar el parque público de vivienda para destinarla a alquiler social y se ha conseguido. «Si tuviera 10 casas más disponibles en unos meses las tendría ocupadas», explicó el alcalde de Tardelcuende, Ricardo Corredor, que ha recibido ayudas en este periodo que le han permitido acometer mejoras de eficiencia energética, como el cambio de ventanas, en viviendas municipales y que en la actualidad se encuentran alquiladas.

El Ayuntamiento tiene 8 en este régimen y la demanda sigue al alza, sobre todo entre los resineros que se desplazan para trabajar en los montes del municipio. Los precios oscilan entre los 215 y los 300 euros al mes.

Ante la necesidad, el Ayuntamiento sigue trabajando en proyectos de dotación de vivienda. Tiene en proyecto la rehabilitación de un edificio con 6 casas, «pero necesitamos 300.000 euros y la implicación de varias administraciones».

Magaña es otra de las localidades en el que el alquiler social tiene éxito. El Ayuntamiento dispone de 7 casas y todas están alquiladas por personas que trabajan en lo pueblos de la zona. Con la subvención que ha recibido este año rehabilitará la antigua casa del maestro en el barrio de Villarraso.

La subvención no da para todo, pero el Ayuntamiento ya había comenzado con la obra usando los fondos del Plan Provincial de Diputación. «Si tuviera más, seguro que alquilaría más viviendas», explica el alcalde, Fernando Marín, que explica que «pueblos tan pequeños tienen que llamar a muchas puertas para poder arreglar viviendas y luego se nos llena la boca con la España vaciada», concluye.