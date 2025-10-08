El Ayuntamiento de Soria recuerda al Ayuntamiento de Golmayo que el convenio del agua es por 49 años

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El concejal del Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz, recordó ayer al alcalde de Golmayo, Benito Serrano que tiene un convenio firmado desde 2002 por 49 años que garantiza el suministro de agua a los vecinos de la población del alfoz.

Muñoz salió al paso de las declaraciones de Serrano sobre la intención que tiene Golmayo de rescindir este convenio. «Cuando llegue el momento lo estudiarán los servicios jurídicos», puntualizó y añadió que «todo parece que es lo que van a hacer después de tener un convenio con Somacyl».

Reiteró que cuando se plantee la situación de prescindir del convenio de Soria también se analizarán las consecuencias para Golmayo.

A juicio de Muñoz, la polémica que ha suscitado Serrano sobre el abastecimiento de agua que recibe de la capital es «una cortina de humo» para tapar la tramitación y la ejecución de las obras que permitirán a Golmayo engancharse a la ETAP de Garray, dejando caer que no está todo correcto.

Se trata de una obra que requiere una inversión de 850.000 euros para Golmayo, «por cierto con dinero de todos, cuando el municipio ya tiene agua que le suministra Soria» , dijo Muñoz, a la vez que señaló que el agua de Garray será más cara.

El concejal de Soria, además, consideró que la ETAP de Garray es una infraestructura que se encuentra sobredimensionada y en la actualidad solo da servicio a Garray, «da la impresión que alguien quiere hacer el servicio al Somacyl», en referencia al proyecto de abastecimiento que ha buscado Golmayo y la creación ahora de un comunidad de agua con los pueblos del alfoz.

Javier Muñoz invitó a Serrano a dejar de polemizar con el Ayuntamiento de Soria que en este caso solo se encarga de garantizar agua a los vecinos de Golmayo a través de un convenio, «no nos gusta la polémica» y dijo que Carlos Martínez está centrado en gestionar el Ayuntamiento y captar dinero para proyectos. «Debería de preocuparse», manifestó en referencia a Serrano, «de cómo abona las facturas que paga de un autobús que realiza parada en Golmayo y parece que no tiene un contrato», concluyó.