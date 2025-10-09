Vall Companys pilotará una planta solar fotovoltaica en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El grupo alimentario Vall Companys, y el grupo navarro Enhol han anunciado una alianza para que la planta solar fotovoltaica de Cueva de Ágreda (Soria), impulsada por Enhol sea operada por el primer grupo alimentario español, en el marco de su entrada en el sector de las energías renovables.

De esta forma Vall Companys avanza de forma sólida en sus compromisos de sostenibilidad y reducción de emisiones establecidos en su plan estratégico de sostenibilidad, el programa PENTA.

Esta operación representa un nuevo paso en la consolidación de modelos energéticos sostenibles y eficientes, alineados con el compromiso de ambas partes con la transición energética.

Numancia Solar I, desarrollado íntegramente por el grupo Enhol, que cuenta con una actividad diversificada en sectores como las energías renovables, inmobiliario, alimentación y agropecuario, ha sido concebido bajo criterios de innovación tecnológica y respeto medioambiental.

Este movimiento refuerza su compromiso con el medio ambiente y con un modelo de crecimiento sostenible, según se expone en un comunicado de prensa.

Con esta apuesta, el Grupo Vall Companys podrá reducir sus emisiones industriales y su huella de carbono. La compañía agroalimentaria se puso como objetivo en 2020 rebajar sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 42% en alcance 1 y en alcance 2 y en un 31% en alcance 3 hasta 2030.

Actualmente, el grupo Vall Companys ha doblado prácticamente sus operaciones desde 2020 y ha conseguido reducir sus emisiones en alcance 1 y 2 en un 20,1% hasta hoy.

Durante el año 2024, el 51% de la electricidad consumida por el grupo Vall Companys provino de fuentes renovables, combinando electricidad con garantías de origen y generación propia mediante autoconsumo fotovoltaico. Hasta el momento, la potencia instalada en energía solar fotovoltaica alcanzó los 37,05 megavatios pico, frente a los 27,54 MWp del año anterior, lo que permitió generar más de 39 gigavatios hora de energía limpia y evitar la emisión de más de 10.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente.

Con el proyecto Numancia Solar I; el avance en sostenibilidad será notable. La energía solar instalada en grupo Vall Companys crecerá hasta los 63,6 megavatios pico; evitando la emisión de más de 22.000 toneladas de dióxido de carbono anuales.

«Numancia Solar I es un ejemplo de cómo la tecnología, la sostenibilidad y el compromiso territorial pueden converger en un proyecto con impacto real. Esta operación con Grupo Vall Companys refuerza nuestra vocación de impulsar modelos energéticos eficientes y que generen valor social y económico en el entorno. Apostamos por alianzas que construyen futuro desde el territorio.», señalan desde grupo Enhol.

«Esta alianza con grupo Enhol nos permite progresar hacia los objetivos de sostenibilidad que nos hemos marcado en el Programa PENTA, nuestro plan estratégico de sostenibilidad. La sostenibilidad a través de la producción de energía renovable hace nuestras actividades más competitivas y resilientes», indican desde grupo Vall Companys.