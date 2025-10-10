El alcalde de Golmayo recuerda a Soria que ya tiene el autobús gratis con Buscyl

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El alcalde de Golmayo, Benito Serrano, contestó al Ayuntamiento de Soria que ya no necesita su colaboración para compartir autobús entre los dos municipios y le recuerda que desde el uno de septiembre la línea Soria-Camaretas forma parte del programa gratuito Buscyl de la Junta de Castilla y León.

Afeó la escasa voluntad del Consistorio de la capital para alcanzar acuerdos con Golmayo y facilitar el transporte público a los vecinos de uno y otro municipio.

Dijo que desde 2018 están esperando una respuesta a la solicitud de ampliar el recorrido de una de las líneas urbanas hasta Golmayo. «Nos contestaron que lo están estudiando, pero ya lo pueden dejar de estudiar porque tenemos el autobús gratis».

En este sentido, aseguró que desde ahora, el Ayuntamiento no tendrá que abonar los 80.000 euros que pagaba por el servicio y agregó que «todas la facturas son legales, por lo que no se tiene que preocupar el señor Muñoz», en referencia a las recientes manifestaciones que realizó el concejal de Soria en las que dejó caer que este servicio se realizaba sin contrato.

Serrano explicó que en su día, Golmayo llegó a un acuerdo con la empresa que cubría el trayecto entre Soria y el centro comercial de Camaretas, para ampliar el horario del servicio que hasta entonces solo estaba circunscrito al horario comercial. A juicio del alcalde, gracias ello, ahora esta línea se ha incluido como una de las gratuitas del programa Buscyl.

La parada del autobús se mantiene en Camaretas, respondiendo a criterios de población, aunque con motivo de las fiestas de Soria el transporte se traslada a Golmayo, Carbonera y Fuentetoba.

Serrano avanzó que el municipio sigue trabajando por mejorar la movilidad de sus vecinos y el próximo año espera que esté en marcha el vehículo para facilitar el transporte a la carta de los vecinos de las pedanías. Este servicio va a estar dirigido especialmente a las personas mayores. Golmayo formará parte de la plataforma que impulsará Diputación para garantizar la movilidad en el medio rural.

Benito Serrano adelantó que el Ayuntamiento sigue trabajando en la implantación de un autobús nocturno para facilitar el transporte entre Soria y Golmayo en horarios de ocio.

Por último, el alcalde de Golmayo anunció que espera estrenar el nuevo campo de fútbol de hierba artificial a finales de este año. Además el Ayuntamiento trabaja en ampliar la zona deportiva del Consistorio, para lo que se prevé la compra de terrenos para los que ya ha iniciado las negociaciones con los propietarios de las cuatro fincas que se pretenden adquirir.