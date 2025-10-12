El Ministerio licita la esperada presa de San Pedro por 12,4 millones de euros

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha licitado el contrato de terminación de las obras de la presa de San Pedro Manrique con un presupuesto que asciende a 12,4 millones de euros (IVA incluido) y 10.249.953,70 euros (sin impuestos). El plazo estimado de ejecución asciende a 25 meses. Los interesados en presentar oferta para llevar a cabo esta actuación pueden presentar sus plicas hasta el 11 de noviembre. La apertura de los sobres se realizará el próximo 13 de noviembre.

Llega así una importante noticia para Tierras Altas y sus vecinos ya que esta obra es una reivindicación histórica en la comarca máxime cuando las obras comenzaron pero llevan años paralizadas tras los problemas surgidos con la UTE a la que fue adjudicada que finalizaron con la rescisión del contrato.

Ahora, con esta nueva licitación, la infraestructura encara una nueva etapa con el objetivo de paliar de forma definitiva los recurrentes problemas de agua que se repiten en San Pedro y los pueblos vecinos. No en vano, la presa sobre el río Mayor está llamada a garantizar el suministro de agua potable en toda la comarca de Tierras Altas. Esta infraestructura hidráulica beneficiará a San Pedro Manrique y sus pedanías (Palacio de San Pedro, Ventosa de San Pedro, Matasejún y Taniñe), así como a Montaves y Huérteles, de Villar del Río.

La construcción de la presa de abastecimiento a la comarca de San Pedro Manrique está declarada de interés general del Estado e incluida en los Planes Hidrológicos de la Cuenca del Ebro horizontes 2010-2015, 2016-2021 y 2022-2027. La finalidad de este proyecto es la ejecución de un embalse, con el fin de que San Pedro Manrique se abastezca con aguas superficiales procedentes del río Mayor, sin necesidad de impulsar el agua, sino que la conducción sea por gravedad, y poder así satisfacer el incremento de las necesidades que se producen en la actualidad en este núcleo.

Precisamente hace escasos días los vecinos de San Pedro Manrique volvieron a soportar varias jornadas sin agua potable debido a que la falta de lluvias provocó que las bombas que trasladan el agua desde el río Cidacos hasta el pueblo se llenaran de lodo.

El concejal del Ayuntamiento, Óscar Carrascosa, reiteró en ese momento que la única solución factible para atajar estos problemas que viven los habitantes de la comarca era la construcción de la presa sobre el río Mayor.

Con la hemeroteca en la mano, hay que recordar que la obra fue adjudicada el 19 de septiembre 2017 por el Gobierno a la Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por Sarrión, firma de ámbito nacional con sede en Toledo, y la soriana Aglomerados Numancia.

El importe de adjudicación a esta UTE fue de 3.701.390 euros, una cifra muy baja con respecto al presupuesto de licitación, que fue de 6.132.502 euros. Fueron 24 las firmas que se presentaron a la licitación. La diferencia entre el valor estimado del contrato y la cifra presentada por la UTE rozó el 40%.

Las obras debían haberse terminado en 2020. Sin embargo, la UTE solicitó en 2019 la resolución unilateral del contrato. Algunos de los problemas que trasladó la UTE fue que el proyecto inicial no detectó que el suelo de la presa y todo el entorno es de pirita, lo que obligaba a emplear cemento sulforesistente y eso encarecía el coste de la obra.

En los cinco meses de trabajos que se acometieron en 2018 se llevaron a cabo la excavación del cuenco de amortiguación y se avanzó en el cuerpo de la presa y de los estribos. También se realizaron excavaciones en la parte central de la presa y poco más, una obra inacabada y paralizada que pueden apreciar los viajeros que realizan el trayecto entre Soria y San Pedro. Ahora empieza a verse la luz al final del túnel.