Soria cuenta con 539 sensores en 49 municipios que monitorizan sus servicios básicos

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, realizó este viernes en Soria un balance de dos herramientas de colaboración que mantienen la Junta y la Diputación de Soria: el Convenio en materia de Televisión Digital Terrestre y el Convenio Territorio Rural Inteligente.

Este último comprende la instalación de 539 sensores en 49 municipios de la provincia «con el objetivo de ayudar a los ayuntamientos a mejorar la gestión de los servicios públicos», apuntó Sanz Merino. Los sensores monitorizan los puntos en los que encuentran instalados arrojando información «sobre alumbrado, consumo de agua, eficiencia energética o conservación del patrimonio», entre otros, especificó concretando que en San Saturio «hay 12 sensores instalados» que aportan información «en materia patrimonial y turística».

El representante regional realizó estas declaraciones en el marco de la Diputación, junto al presidente de la institución, Benito Serrano, el director general de Telecomunicaciones, Antonio Ibáñez y la delegada territorial, Yolanda de Gregorio.

En concreto, según la información facilitada por la Junta, en Soria hay instalados 431 sensores en 24 iglesias para monitorizar las condiciones de conservación del patrimonio cultural que se suman a otros 419 en otros 23 templos de la provincia, instalados por la Consejería de Cultura. Este proyecto también recoge otros 29 dispositivos para la gestión inteligente del agua (contadores, caudalímetros, turbidímetros y biosensores); 51 sensores de alumbrado público y 4 de riego inteligente así como 11 sensores de residuos y 13 para la monitorización de silos y depósitos de sal en materia de carreteras.

Por otra parte, el consejero de Movilidad también se refirió al convenio en materia de Televisión Digital Terrestre aseverando que «la Junta tiene 648 centros emisores de TDT que ayudan, junto a los que tiene el Estado, a que la señal de televisión llegue al máximo posible». En Soria, puntualizó, «tenemos 42 que gestiona la Junta y que tienen una eficacia contrastada porque están dando cobertura al 99% de la población de Soria». Un porcentaje que se entiende, continuó, «gracias a unas ayudas que sacamos en 2024 de casi 1 millón de euros para comprar e instalar receptores de televisión satelital que permiten a los usuarios disponer de este servicio en sitios donde hay dificultad de cobertura. En Soria las ayudas llegaron a 299 vecinos de la provincia».

En este punto, el consejero hizo hincapié en la importancia de este servicio ya que «la televisión en el ámbito rural no solo es un elemento de información o de entretenimiento, es en muchos casos el principal elemento de acompañamiento, sobre todo en los inviernos, para muchas personas mayores».

La finalidad de ambos proyectos, subrayó Sanz Merino es «garantizar a los sorianos que vivan donde vivan tengan las mismas oportunidades de acceso a la información, a los servicios públicos o a la tecnología. La igualdad digital no puede ser un lujo tiene que ser casi un derecho y un elemento de cohesión social».

En noviembre de 2023, la Junta firmó con la Diputación de Soria un convenio para la mejora de la prestación del servicio de televisión digital, con una inversión total de 130.000 euros (65.000 euros aportados por cada institución). La vigencia del convenio se ha ampliado hasta diciembre de 2025 para garantizar que todas las actuaciones se ejecuten en plazo.

Para concluir el representante regional de la cartera de Movilidad dio un tirón de orejas al Gobierno central lamentado «que el Ministerio, que es quien tiene las competencias en materia de televisión, no haya destinado fondos a ampliar la cobertura de la TDT en Castilla y León, a pesar de nuestras reiteradas solicitudes».