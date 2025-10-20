Contaminación de acuíferos en Soria: 8 pueblos en los que se acometerán mejoras

Camión cisterna de Diputación de Soria en el reparto de agua.MARIO TEJEDOR

La Diputación de Soria ha aprobado su primer Plan de Actuaciones en Acuíferos Contaminados 2025, que contempla ocho proyectos con un presupuesto total de 404.097,77 euros. De esta cantidad, la Diputación Provincial aporta 311.155,28€ (77%), mientras que los ayuntamientos beneficiarios contribuyen con 92.942,49€ (23%).

Las actuaciones aprobadas se realizarán en los siguientes pueblos:

Aldealices: mejora de la calidad del abastecimiento de agua (55.298,82 euros) Barca: instalación de un sistema de tratamiento de agua (31.500 euros) Casarejos: ampliación del sistema de nanofiltración (33.485,62 euros) Castillejo de Robledo: redacción del proyecto y ejecución de una planta desnitrificadora (70.671,51 euros) Langa de Duero: proyecto para la eliminación de nitratos (96.800 euros) Retortillo de Soria: sistema de tratamiento de agua Retortillo–Camping (37.038,49 euros) San Pedro Manrique: instalación de filtros para la depuración del agua del pozo de Los Casares (50.000,00 euros) Velamazán: sistema de desnitrificación y descalcificación en Fuentetovar (29.303,33 euros)

La vicepresidenta, María José Jiménez ha explicado que al tratarse de la primera convocatoria que la Diputación de Soria lanza para apoyar a los municipios que presentan problemas con sus sistemas de acuíferos el presupuesto restante se destinará a una segunda convocatoria de estas ayudas, que se publicará en las próximas semanas.