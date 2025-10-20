El incendio en la vivienda de Villar del Río se reaviva
El suceso moviliza al equipo de la Diputación de Soria en Tierras Altas que interviene para su extinción
El fuego en la casa incendiada ayer en Villar del Río (Soria) se ha reavivado, lo que ha obligado a intervenir al personal y los medios de extinción que la Diputación Provincial tiene en Tierras Altas.
Según explicaron fuentes de Diputación, el fuego se ha reavivado en uno de los machones de la vivienda afectada y ha obligado a refrescar la zona afectada.
El incendio de la vivienda, cuyo origen se encuentra en investigación, se produjo en la tarde del domingo 19 de octubre, y en el mismo falleció su propietaria y teniente alcalde de Villar, Elena Blanco, de 63 años, (PSOE).
Los hechos ocurridos, según señalan varias fuentes, es que se produjo una explosión a la que siguió un incendio y hubo un derrumbe, ocasionado daños en el interior de la casa de dos plantas. Un edificio aislado que se encuentra en la plaza Mayor de la localidad.