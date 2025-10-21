Heraldo-Diario de Soria

Patrimonio

Viajamos en el vagón de tren que llevó a Franco a entrevistarse con Hitler

Se cumplen 85 años del histórico encuentro entre Franco y Hitler que hizo saltar a la fama el coche salón SS-3 que hoy se encuentra semi abandonado en Almazán, a la espera de tiempos mejores

El interior del tren fue restaurando recuperando su diseño original

El interior del tren fue restaurando recuperando su diseño originalMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

El que antaño fuera transporte oficial de Alfonso XIII o Francisco Franco, entre los años 30 y 50 del siglo pasado, se custodia hoy en una nave de Almazán, en estado de semi abandono.

Actualmente el vagón espera una puesta en valor y restauración completa, si bien, desde que pasó a manos de Adema hace unos 30 años, fue arreglado interiormente a través de un taller de empleo, dejándolo con un interior muy similar al original.

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 años

El antiguo ‘falcon’ lleva en Soria algo más de 40 añosMARIO TEJEDOR

El coche salón SS-3 descansa en Almazán

tracking