Garray 'estrena' su consultorio médico tras una inversión de 48.000 euros

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, y la vicepresidenta de la Diputación Provincial y alcaldesa de Garray, María José Jiménez, presidieron este jueves en la inauguración del nuevo consultorio médico del municipio. Se ubica en el edificio de la antigua Casa de Telefónica, en pleno centro del pueblo.

La actuación, con una inversión de 48.000 euros financiada con fondos de cohesión territorial, ha permitido renovar por completo las instalaciones, ofreciendo a partir de ahora un espacio más moderno, accesible y cómodo tanto para los vecinos como para los profesionales sanitarios.

María José Jiménez destacó que “se trata de una actuación muy importante no solo para Garray, sino para toda la comarca, porque mejora un servicio esencial y garantiza una atención de calidad en el entorno rural”.

Como alcaldesa agradeció “el compromiso de los autónomos, hosteleros y vecinos que apuestan por Garray cada día, así como la existencia de servicios básicos como la guardería, que contribuyen al bienestar de las familias y al futuro del municipio”.

Jiménez, quien estuvo acompañada de otras autoridades, representantes de instituciones y concejales, subrayó también que desde la Diputación “seguimos trabajando para que vivir en el medio rural no signifique tener menos oportunidades ni peores condiciones”, poniendo en valor la colaboración entre administraciones como clave “para mejorar la vida de la gente y reforzar la atención sanitaria en el territorio”.