Estos son los principales tipos de contaminantes en los acuíferos en Soria

La contaminación del agua de boca es un problema que se ha extendido en la provincia de Soria y en la última década los controles sanitarios han ayudado a radiografiar los puntos calientes en los que el abastecimiento a través de los acuíferos afectados no son aconsejables o incluso están prohibidos.

A medida que ha crecido el problema, la sensibilidad social es mayor entre los vecinos de municipios contaminados y las autoridades sanitarias que reclaman garantías para que el agua de boca responda tenga todas la garantías de salubridad.

Soria es una de las provincias de Castilla y León que se encuentra a la cabeza en el número de municipios que tienen el agua de boca contaminada, con cerca de la treintena, lo que obliga a los ayuntamientos a tomar medidas para corregir el problema y facilitar el abastecimiento a sus vecinos.

La Diputación de Soria, consciente de este problema, ha habilitado por vez primera una línea de subvención dirigida a los ayuntamientos para implementar las infraestructuras hidráulicas necesarias. Gracias a esta primera convocatoria ocho pueblos se han acogido a las ayudas para comenzar a aplicar soluciones.

Las causas que provocan la contaminación de los acuíferos son variadas y van desde el uso de fertilizantes, pesticidas o vertidos de estiércol, o el deficiente tratamiento de las aguas residuales tanto domésticas o industriales, o bien la disposición inadecuada de residuos, los vertederos o la falta de almacenamiento correcto, todas ellas relacionadas con las actividades humanas.

En Soria, los principales tipos de contaminantes que afectan a los acuíferos que se usan para el abastecimiento humanos son de dos tipos: