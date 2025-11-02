Heraldo-Diario de Soria

Estos son los principales tipos de contaminantes en los acuíferos en Soria

Se trata de un problema que se ha extendido en la última década y genera una importante preocupación social

El problema del agua contaminada se ha extendido en los últimos años.

Nuria Fernández
Soria

La contaminación del agua de boca es un problema que se ha extendido en la provincia de Soria y en la última década los controles sanitarios han ayudado a radiografiar los puntos calientes en los que el abastecimiento a través de los acuíferos afectados no son aconsejables o incluso están prohibidos. 

A medida que ha crecido el problema, la sensibilidad social es mayor entre los vecinos de municipios contaminados y las autoridades sanitarias que reclaman garantías para que el agua de boca responda tenga todas la garantías de salubridad.

Soria es una de las provincias de Castilla y León que se encuentra a la cabeza en el número de municipios que tienen el agua de boca contaminada, con cerca de la treintena, lo que obliga a los ayuntamientos a tomar medidas para corregir el problema y facilitar el abastecimiento a sus vecinos.

La Diputación de Soria, consciente de este problema, ha habilitado por vez primera una línea de subvención dirigida a los ayuntamientos para implementar las infraestructuras hidráulicas necesarias. Gracias a esta primera convocatoria ocho pueblos se han acogido a las ayudas para comenzar a aplicar soluciones.

Las causas que provocan la contaminación de los acuíferos son variadas y van desde el uso de fertilizantes, pesticidas o vertidos de estiércol, o el deficiente tratamiento de las aguas residuales tanto domésticas o industriales, o bien la disposición inadecuada de residuos, los vertederos o la falta de almacenamiento correcto, todas ellas relacionadas con las actividades humanas.

En Soria, los principales tipos de contaminantes que afectan a los acuíferos que se usan para el abastecimiento humanos son de dos tipos:

  1. -Nitratos. La alta concentración de ellos se debe sobre todo a las actividades agrícolas y ganaderas, bien por el uso de fertilizantes o por los vertidos de estiércol. Una buena parte de las poblaciones afectadas se encuentran próximas a explotaciones agrarias o ganaderas. Algunos ayuntamientos han comenzado a instalar desnitrificadoras como la solución más válida.
  2. -Arsénico. La fuente principal de este problema es la presencia natural de arsénico en rocas y minerales. Este problema es muy puntual y se ha detectado en la localidad de Liceras que ha tenido que buscar acuíferos libres de contaminación y acometer la infraestructura necesaria para facilitar el agua a los vecinos.
