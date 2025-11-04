Atropello en Almazán a un hombre en silla de ruedas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un hombre en silla de ruedas ha sufrido un atropello en Almazán, según avanzan fuentes del 112 Castilla y León. El aviso se ha recibido a las 18.55 horas de este martes y es al menos el segundo suceso de tráfico del que se tiene conocimiento en la provincia en esta jornada.

Los hechos han tenido lugar en el Camino Tejeras de la villa adnamantina, cuando siempre según el 112 un turismo ha atropellado a un hombre de 51 años. Se ha trasladado la situación a la Policía Local de Almazán, la Guardia Civil y Emergencias Sanitarias-Sacyl. Por el momento se desconocen más datos sobre lo ocurrido y el estado del afectado.

(Seguirá ampliación)