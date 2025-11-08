Medinaceli blinda las medidas sanitarias para el Toro Jubilo por la Dermatosis Nodular Contagiosa

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Medinaceli (Soria) se blindará en materia sanidad animal con el fin de celebrar sin contratiempos el Toro Jubilo la noche del 15 de noviembre. La enfermedad bobina Dermatosis Nodular Contagiosa ha obligado a tomar medidas extraordinarias que los organizadores de la fiesta van a cumplir a rajatabla, aseguró a este periódico el alcalde Gregorio Miguel.

El toro y el cabestro que participan en la fiesta proceden de la misma ganadería de tal manera que se cumple el requisito de la Junta de Castilla y León que no permite el movimiento de animales de distintas cabañas ganaderas para evitar posibles contagios.

Los dos astados se trasladan a unos corrales de Medinaceli que se habilitan todos los años para la fiesta en los que no hay otros animales y en los que se va a reforzar este año las medidas de desinfección antes y después del festejo.

También se adoptarán otra serie de medidas que el alcalde de Medinaceli no ha querido desvelar y que garantizarán la celebración con total seguridad.

La Asociación Toro Jubilo, encargada de organizar el festejo junto con el Ayuntamiento, ha cambiado este año de ganadería desde la que se desplazará el astado.

Para la celebración del Toro Jubilo se habilita en la plaza de la Villa un recinto cerrado en el que se suelta al toro, al que se le coloca el armazón con las bolas a las que se les prende fuego para darle suelta. Una vez que se apagan, un cabestro sale al ruedo y recoge al toro. Los astados regresan en los días posteriores a la ganadería de origen.

Gregorio Miguel confesó que desde que se tuvo conocimiento de la enfermedad bovina y las medidas restrictivas implantadas por las autoridades sanitarias temieron que no se pudiese celebrar la fiesta.

En las últimas semanas responsables del Ayuntamiento y de la asociación han mantenido reuniones con miembros de la Junta de Castilla y León para adoptar las medidas oportunas requeridas.

La Junta decidió, hace unos días, ampliar hasta el 30 de noviembre el movimiento de ganado como prevención ante posibles contagios.

Este escenario ha retrasado la solicitud de autorización que tramita todos los años el Ayuntamiento ante la Junta de Castilla y León para la celebración del Toro Jubilo, al ser un festejo popular taurino, reglado por el Gobierno regional. Ésta se presentó el pasado 5 de noviembre y para ella el Consistorio apuró los plazos, la contestación se espera a lo largo de la próxima semana.

Los vecinos de Medinaceli esperan celebrar el Toro Jubilo con normalidad después de la suspensión judicial del año pasado. Sin embargo, la suelta del toro embolado, el único que se celebra en Castilla y León, estará precedida por dos concentraciones. La del partido animalista Pacma, que comenzará a las 18 horas ante el Ayuntamiento en el barrio de la Estación, para solicitar la abolición y la que ha convocado la Asociación del Toro Jubilo, sobre las 10.30 horas en la plaza de la Villa para defender el mantenimiento de la tradición.

Gregorio Miguel confirmó a Ical, que hasta la villa, como todos los años, llegarán numerosos efectivos de la Guardia Civil para garantizar la seguridad. Además, se establecerá un «triaje» en el acceso a la plaza, donde se celebra el rito, con el fin de impedir la entrada a posibles personas que pretendan boicotear el acto.

Pacma

Los simpatizantes del partido animalista se manifestarán se desplazarán desde Madrid hasta Medinaceli en dos autobuses y la organización espera que lleguen hasta la localidad soriana otros activistas en su propio vehículo.

El presidente de Pacma, Javier Luna, indicó que el partido exigirá que no se celebre el Toro Jubilo por ser una fiesta que conlleva el «maltrato animal», y recordó que en 2022 el astado murió a consecuencia de las quemaduras.

«Los autobuses están llenos y hay respuesta. A raíz de que el toro muriera en 2022 hemos emprendido acciones judiciales y el caso que está abierto con diferentes recursos en diferentes tribunales», sostuvo para confirmar que el año pasado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria tomó medidas cautelares que impidieron su celebración y este año el Ayuntamiento ha conseguido retomarlo.

Luna precisó que la batalla judicial continuará hasta que se consiga su paralización, y aseguró que el Toro Jubilo es el máximo exponente de los toros embolados de España porque se somete al toro a una «crueldad extrema». "Aquí el toro arde mucho más que en otros lugares y se le somete a un mayor sufrimiento", consideró.

En este sentido, el presidente de Pacma indicó que la temperatura de las llamas son más altas que en otros ritos que se celebran por el Levante y, por ello, embadurnan al toro de barro con el fin de simular que se le protege. Por último, trasladó que los simpatizantes regresarán a sus lugares de origen tras manifestarse, ya que no pretenden "generar conflicto".