El retiro Emaús en el seminario de El Burgo reúne a 70 mujeres

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Seminario de El Burgo de Osma acogió el pasado fin de semana el séptimo retiro de Emaús mujeres. Este retiro está basado en la lectura del evangelio según san Lucas (24, 13-35) que versa sobre los acontecimientos vividos por los discípulos en el camino a Emaús.

Es un retiro de laicos para laicos. En él están los caminantes y los servidores. En esta ocasión han caminado 29 mujeres y han servido 40, la mayoría de la diócesis de Osma-Soria.

El Retiro concluyó el domingo a las 17.00 horas con la celebración de la eucaristía presidida por el administrador diocesano, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán, y la participación de muchos familiares y amigos de las participantes, entre los que se encontraban los jóvenes que realizaron en septiembre el retiro Bartimeo.

En la eucaristía de clausura, el Administrador diocesano recordó que un final en clave Emaús no es cierre sino comienzo real del camino. Señaló que lo vivido estos días está llamado a transformarse en estilo de vida, decisiones concretas y entrega en la vida cotidiana, porque la experiencia espiritual se valida al volver a la realidad diaria.