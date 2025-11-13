Una bodega de un pequeño pueblo de Soria entre las 20 mejores de la Ribera del Duero para la prestigiosa clasificación de Tim Atkin

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Una bodega de un pequeño pueblo de Soria se sitúa entre las 20 mejores de la Ribera del Duero para la prestigiosa clasificación de Tim Atkin Top 100. Por quinto año consecutivo, esta bodega ha conseguido estar en la élite de esta clasificación en la que se analizan los vinos de la DO Ribera del Duero. Se trata de Dominio de Atauta, que se mantiene dentro de las bodegas que el crítico inglés considera First Growths "de acuerdo a la excelencia, longevidad y consistencia de sus vinos, utilizando la calidad como criterio fundamental para la elaboración de esta clasificación".

Este reconocimiento erige a esta bodega soriana como una referencia fundamental de esta Denominación de Origen, al lograr que los cinco vinos que pertenecen a la Colección Single Vineyards obtengan 94 o más puntos en esta nueva edición de Tim Atkin TOP 100 Selection.

Bodega Dominio de Atauta.MARIO TEJEDOR

Las puntuaciones obtenidas por estos vinos -añada 2020- son las siguientes: Llanos del Almendro, 96 puntos; San Juan, 95 puntos; La Roza, La Mala y Valdegatiles, 94 puntos.

También han recibido puntuaciones relevantes el resto de referencias de Dominio de Atauta: Dos Fincas 2022, Dominio de Atauta 2022 y Albillo Mayor 2023, con 93 puntos; y Parada de Atauta 2022, con 92 puntos.

Así, la bodega, perteneciente a Terraselecta, se mantiene constante año tras año, tanto para esta publicación como para el resto de catadores a nivel nacional e internacional, "evidenciando que existe unanimidad con respecto a la calidad y singularidad que exhiben todos los vinos elaborados por Dominio de Atauta desde la Ribera del Duero soriana", según fuentes de la bodega.

Además de la citada, Dominio de Atauta es de sobresaliente también para la revista The Wine Advocate (Robert Parker) que sitúa los vinos Single Vineyards de Dominio de Atauta en su añada 2019 entre los mejor valorados de la Ribera del Duero; así como la nueva Guía Peñín, edición 2026, con siete vinos de Dominio de Atauta -entre ellos, los cinco Single Vineyards- en el podio nacional, con calificaciones a partir de 95 puntos, siendo La Roza el mejor vino de esta DO con 99 puntos.

Llanos del Almendro

El suelo en Llanos del Almendro es arenoso con cantos rodados en superficie y franco arenoso en profundidad: son 1,39 hectáreas en 19 microparcelas, con cepas de 140 años. La pobreza del suelo (profundidad de 1,2 metros hasta la roca calcárea e importante cantidad de arena), junto con la mayor temperatura que acumulan estos suelos, hace que las uvas maduren de una forma más lenta, proporcionando una mayor complejidad de aromas y sabores, según la firma.

Denominación de Origen: Ribera del Duero.

Tipo de uva: 100% Tinto fino (Tempranillo).

Grado alcohólico: 14,5%.

Viñedos de 140 años; suelo de 1,2 metros de profundidad, arenoso en superficie y franco arenoso en profundidad antes de la roca madre de caliza descompuesta.

Altitud: 965 metros.

Elaboración: vendimia manual. Toda la viticultura (poda, laboreo, poda en verde…) de este terroir se lleva a cabo siguiendo el calendario biodinámico.

Crianza: 18 meses de crianza en barricas de roble francés 100% de segundo y tercer uso.

Tim Atkin TOP Selection: 96 puntos.

San Juan

Dominio de Atauta San Juan responde a la búsqueda de terroirs excepcionales como es el valle que da nombre a este vino, una pequeña zona a unos kilómetros al sur del Valle de Atauta. Está compuesta de siete parcelas y un total de 1.415 cepas de entre 140 y 150 años, con las que se elabora el citado caldo.

Denominación de Origen: Ribera del Duero.

Tipo de uva: 100% Tinto fino (Tempranillo).

Grado alcohólico: 14,5%.

Viñedos de entre 140 y 150 años. Suelo de 1,2 metros de profundidad antes de la roca madre de caliza descompuesta.

Altitud: 955 metros.

Elaboración: vendimia manual. Toda la viticultura (poda, laboreo, poda en verde…) de este terroir se lleva a cabo siguiendo el calendario biodinámico.

Crianza: 19 meses de crianza en barricas de roble francés 100% de segundo y tercer uso.

Tim Atkin TOP Selection: 95 puntos.

La Roza

La tierra se localiza en el claro de un bosque de encina y monte bajo, sobre una terraza en la que comienza el Valle de Atauta por su vertiene este. La Roza está compuesta por 2,29 hectáreas de viñas distribuidas en 19 parcelas. De entre todas ellas, tres parcelas, 0,24 hectáreas y 689 cepas de entre 180 y 190 años, destacan por su calidad y, con ellas, se elabora Dominio de Atauta La Roza.

Denominación de Origen: Ribera del Duero.

Tipo de uva: 100% Tinto fino (Tempranillo).

Grado alcohólico: 15%.

Viñedos de entre 180 y 190 años. Suelo profundo con dos metros antes de la roca madre de caliza descompuesta.

Altitud: 965 metros.

Elaboración: vendimia manual. Toda la viticultura (poda, laboreo, poda en verde…) de este terroir se lleva a cabo siguiendo el calendario biodinámico.

Crianza: 19 meses de crianza en barricas de roble francés 100% de segundo y tercer uso.

Tim Atkin TOP Selection: 94 puntos.

La Mala

Cuenta con una profundidad de tan solo 0,7 metros hasta la roca calcárea. El suelo es arenoso en superficie con una fina capa de arcilla sobre dicha roca, según detalla la bodega, que califica La Mala como "uno de los vinos más interesantes". La razón se debe a las especiales características de este suelo y la poca producción de cada una de las cepas, de 130 años.

Denominación de Origen: Ribera del Duero.

Tipo de uva: 100% Tinto fino (Tempranillo).

Grado alcohólico: 14%.

Viñedos de 130 años. Suelo menos profundo del valle con solo 0,7 metros de profundidad arenoso, los primeros son 60 centímetros con 10 de arcilla antes de la roca madre de caliza descompuesta.

Altitud: 980 metros.

Elaboración: vendimia manual. Toda la viticultura (poda, laboreo, poda en verde…) de este terroir se lleva a cabo siguiendo el calendario biodinámico.

Crianza: 19 meses de crianza en barricas de roble francés 100% de segundo y tercer uso.

Tim Atkin TOP Selection: 94 puntos.

Valdegatiles

Los vinos de Valdegatiles son más estructurados y potentes, debido la composición y profundidad de la tierra: uno de los suelos más profundos (1,6 metros hasta la roca calcárea) y de los más arcillosos. El terroir de Valdegatiles representa 1,09 hectáreas divididas en 10 microparcelas en el fondo del valle y con viñedos de 120 años.

Denominación de Origen: Ribera del Duero.

Tipo de uva: 100% Tinto fino (Tempranillo).

Grado alcohólico: 14%.

Viñedos de 120 años; el suelo más profundo del valle con dos metros de arcilla antes de la roca madre de caliza descompuesta.

Altitud: 930 metros.

Elaboración: vendimia manual. Toda la viticultura (poda, laboreo, poda en verde…) de este terroir se lleva a cabo siguiendo el calendario biodinámico.

Crianza: 19 meses de crianza en barricas de roble francés 100% de segundo y tercer uso.

Tim Atkin TOP Selection: 94 puntos.