Enrique Pascual, presidente de la DO Ribera del Duero: “El vino es parte de nuestra cultura y de nuestra esencia”

Publicado por Sandra Guijarro San Esteban de Gormaz Creado: Actualizado:

La Plaza Mayor de San Esteban de Gormaz se convirtió este sábado en el corazón del vino soriano con la inauguración de la XXIX Feria del Vino y Productos de Nuestra Tierra, una cita que reunió a autoridades, bodegueros, vecinos y visitantes en una jornada festiva, participativa y cargada de orgullo rural. El evento ha contado con la participación del presidente de la DO Ribera del Duero, Enrique Pascual, quien ha destacado la importancia de la viticultura para la economía local y de toda la ribera.

Con 18 stands vitivinícolas, degustaciones, rutas en bicicleta eléctrica, actividades infantiles y una emotiva lectura intergeneracional, la feria no solo celebró la calidad de los caldos locales, sino también el dinamismo de un sector en auge.

La apertura oficial contó con la presencia del alcalde Daniel García, el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, el presidente del Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero, Enrique Pascual, y el jefe del Servicio de Agricultura de la Junta en Soria, José Manuel Ruiz, entre otras autoridades. Todos coincidieron en destacar el potencial vitivinícola de la provincia y el papel creciente de Soria dentro de la Ribera del Duero.

Desde primera hora, los visitantes pudieron recorrer los 18 stands instalados en la Plaza Mayor con la presencia de bodegas como Castillejo de Robledo, La Quinta Vendimia, Señorío de Villálvaro, Familia Ontañón, Señorío de Aldea, Terraesteban, Pagos de Saro-Niño, Agoris, Los Imposibles, Rudeles y Vildé, además del stand del Ciclo Formativo de Vitivinicultura.

En el apartado gastronómico, destacaron los productos de Panadería Espejón, Embutidos Z, Patés Malvasía, Vega Ucero, Aceites El Olivo de Soria, Aperitivos Añavieja y el imprescindible Torrezno de Soria.

La jornada incluyó también una visita al lagar tradicional, un paseo en bicicleta eléctrica al paraje de Atauta con degustación de vinos y productos típicos, actividades infantiles y una emotiva lectura intergeneracional de costumbres relacionadas con el campo y el vino, que unió a mayores y pequeños en torno a la memoria rural.

El alcalde, Daniel García, subrayó que “hemos querido mezclar la parte más social y tradicional del mundo del vino” y anunció proyectos como un centro de enoturismo, un museo del vino y nuevas rutas del vino. “Tenemos grandes viñedos, una cultura del vino muy arraigada y los grandes expertos ya ven a Soria como un punto neurálgico del sector”, afirmó, destacando también la inversión de la bodega Protos en Zayas como ejemplo del creciente interés por los suelos sorianos.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, recordó que la Ribera del Duero soriana cuenta con 23 bodegas, muchas de ellas pequeñas empresas familiares que están revitalizando pueblos y generando empleo joven. “Más de 1.000 hectáreas se han plantado en los últimos años en torno a San Esteban”, señaló, destacando la altitud, el clima y la calidad del terreno como factores clave del auge vitivinícola.

Desde la Junta, José Manuel Ruiz explicó que “se ha realizado una inversión importante para la identificación del viñedo antiguo”, lo que sitúa la superficie actual por encima de las 1.500 hectáreas, con una demanda creciente por parte de operadores del sector.

Por su parte, Enrique Pascual, presidente de la DO Ribera del Duero, defendió que “el vino es parte de nuestra cultura y de nuestra esencia” y subrayó la importancia de que la ciudadanía “conviva con el vino y lo sienta como algo propio”.

La feria continuará este domingo con un programa igual de atractivo. A las 11:00 horas, la Asociación de Amigos de las Bodegas y el Castillo guiará una nueva visita al lagar tradicional. A lo largo del día, la feria en la Plaza Mayor volverá a abrir sus puertas con degustaciones, catas y venta directa. Además, se celebrará un nuevo paseo en bicicleta eléctrica al paraje de Atauta, y habrá actividades infantiles para que los más pequeños también disfruten de la jornada.