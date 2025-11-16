Heraldo-Diario de Soria

La gran final del XVII Concurso Internacional de Pinchos y Tapas Medievales de Almazán en fotos

Almazán se convierte en el epicentro de la gastronomía histórica

Almazán se convierte en el epicentro de la gastronomía histórica.

Almazán se convierte en el epicentro de la gastronomía histórica.

Gonzalo Monteseguro
Soria

El concurso ha reunido a los ganadores de las diferentes localidades que forman parte de la Red de Ciudades y Villas Medievales: Hondarribia, Laguardia, Sigüenza, Valencia de Alcántara, Marvão (Portugal), Almazán y Estella. De entre ellos, el restaurante BiEnara ha resultado ser el ganador del concurso.

