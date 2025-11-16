La gran final del XVII Concurso Internacional de Pinchos y Tapas Medievales de Almazán en fotos

Almazán se convierte en el epicentro de la gastronomía histórica.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria

El concurso ha reunido a los ganadores de las diferentes localidades que forman parte de la Red de Ciudades y Villas Medievales: Hondarribia, Laguardia, Sigüenza, Valencia de Alcántara, Marvão (Portugal), Almazán y Estella. De entre ellos, el restaurante BiEnara ha resultado ser el ganador del concurso.