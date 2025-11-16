La gran final del XVII Concurso Internacional de Pinchos y Tapas Medievales de Almazán en fotos

El concurso ha reunido a los ganadores de las diferentes localidades que forman parte de la Red de Ciudades y Villas Medievales: Hondarribia, Laguardia, Sigüenza, Valencia de Alcántara, Marvão (Portugal), Almazán y Estella. De entre ellos, el restaurante BiEnara ha resultado ser el ganador del concurso.
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval
Almazán se conveierte en el epicentro de la gastronomía histórica. MonteseguroFoto
Concurso intercional de la tapa medieval