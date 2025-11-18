Derrumbe de parte del ábside de la iglesia parroquial BIC de un pueblo de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un derrumbe de parte del ábside de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Villasayas (Soria) obliga a actuar de urgencia para evitar más daños en este templo que está declarado BIC.

La Diócesis de Osma-Soria solicitará a la Junta de Castilla y León la autorización para intervenir de urgencia en la iglesia parroquial, como así lo expuso en un comunicado.

El derrumbe se produjo a las 4 de la madrugada de lunes 17 de noviembre. Concretamente se cayó la barbacana de la cabecera del ábside del templo y, aunque se lleva trabajando desde septiembre en un proyecto de actuación, la situación obliga a imprimir celeridad al proceso.

Tanto la parroquia como el Ayuntamiento advirtieron del mal estado del templo en los últimos tiempos , así como se había observado que esta zona afectada por el derrumbe se estaba agrietando de manera rápida.

La Diócesis ya redactó hace dos meses una memoria valorada para hacer un proyecto de actuación y los arquitectos estaban trabajando para presentar a la Junta de Castilla y León.

La previsión era que el organismo regional asumiera buena parte del presupuesto de la intervención y el resto corriera a cargo de la parroquia y del Obispado de Osma-Soria, pero el reciente hundimiento obliga a tomar medidas drásticas.

El delegado de Patrimonio, José Sala Pérez ha visitado Villasayas valorando la situación con la parroquia junto con responsables de la Junta de Castilla y León. Pese a lo aparatoso del derrumbe, no parece que el ábside quede en el aire, aunque está muy descubierto.

Esta iglesia forma parte de un conjunto monumental declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1993 por lo que necesita el visto bueno de la Junta de Castilla y León para realizar cualquier intervención. Nuestra Señora de la Asunción es uno de los tantos templos singulares y de importante valor arquitectónico con los que cuenta la provincia de Soria.

En este caso, se distingue porque aúna distintos estilos. Las obras de construcción están datadas a finales del siglo XII, del que queda probablemente el perímetro de la nave con su portada meridional, los responsiones del arco triunfal y la galería porticada al sur.

Según los expertos, a fines del siglo XV o principios del XVI, se procedió a sustituir la cabecera románica por una capilla cuadrada más amplia, con contrafuertes angulares y cubierta con bóveda de terceletes, a la que se accede desde la nave a través de un arco triunfal netamente apuntado, éste también tardogótico. Pocos años después de esta reforma se dotó al recinto que rodea el edificio portada renacentista, datada en 1537.

A mediados del siglo XVII se reformó el cuerpo de la iglesia y a mediados del siglo XVIII se abrió la capilla cuadrada al sur de la cabecera, y se construyó la sacristía–datada en 1767– en sustitución de una primitiva, de la que restan vestigios en el muro norte de la cabecera. Finalmente, en 1887, se alzó la torre cuadrada adosada al hastial occidental.