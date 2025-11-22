Este pueblo de Soria contará con una planta fotovoltaica híbrida

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León ha dado luz verde a la declaración de impacto ambiental del proyecto de planta fotovoltaica de hibridación ‘FV Parideras’ y su infraestructura de evacuación, en el término municipal de Medinaceli, concretamente estará ubicada al noroeste de Beltejar y a unos 870 metros al norte de la localidad de Blocona.

El proyecto está promovido por Eólica de Parideras, S.L.U, según publicó ayer el ‘Boletín Oficial de Castilla y León’. Se trata de la instalación de una planta solar fotovoltaica de hibridación de 22,8 MWp y 43,4 hectáreas de superficie, así como en una red subterránea de media tensión a 30 kV para evacuar la energía generada hasta la subestación ya existente SET 132/30 kV ‘Tabanera’, conectando en la misma posición que el parque eólico asociado con el que hibrida denominado ‘Parideras’, ya en funcionamiento.

El estudio de impacto ambiental recoge una serie de medidas protectoras, correctoras y compensatorias que tratan de prevenir, reducir, compensar y corregir, en la medida de lo posible, cualquier efecto negativo de los impactos previamente identificados y valorados, así como un estudio de la vulnerabilidad del proyecto.

Estas medidas más destacadas que el promotor tiene que tener en cuenta se deben acometer en las distintas fases, tanto en la del proyecto, la construcción como el funcionamiento. En la primera de ellas debe presentar ante la Delegación Territorial de Soria un montaje de la instalación para analizar su existe afección indirecta a la iglesia de Beltejar, declarada Bien de Interés Cultural, por la proximidad a la misma.

En materia de patrimonio y ya en la fase de construcción se deben tener en cuenta la protección a yacimientos arqueológicos en la zona del ‘Alto Lastras’ , donde es necesario realizar una revisión superficial.

También se debe tener en cuenta los accesos a las fincas de labor que puedan verse afectados por la ejecución de las obras que deberán mantenerse en su estado original o se realizarán otros de nueva ejecución de acuerdo con el propietario.

Las fincas y los caminos por los que discurra la zanja de evacuación de la energía de la planta se deberán reestablecer a su estado original después de las obras, de forma que no dificulten ni interfieran en la realización de las labores agrícolas.

Por último, ya en el fase de funcionamiento y como medida protectora para la fauna dela zona, se deberá realizar un seguimiento de la mortalidad de aves tanto en el interior de la planta como en el vallado perimetral por colisión o enganche con los distintos elementos instalados.

Se realizará un seguimiento de avifauna concretamente de las aves esteparias del uso que hacen dentro de la planta solar y su entorno, con especial atención a ganga ortega y la alondra ricotí.