El Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria en imágenes

En la categoría de vino blanco, el primer premio fue para Adrián y Ariana, de Langa, seguidos por Felipe Domingo, también de Langa, y Juan José Abad, de Morales. En rosado, se impusieron de nuevo Ariana y Adrián, de Langa, acompañados por Abel Rupérez, de Piqueras, y Francisco Javier Peñalba, de Miño.
En la modalidad de tinto, el primer premio recayó en Antonio Puentedura, de Alcozar, seguido de los hermanos Santos Pacheco, de Langa, e Isabel Abad, de Morales. Por último, en ojo de gallo, el jurado distinguió a Tomás Romero, de Villálvaro, Antonio Puentedura, de Alcozar, y Paco Romero, de Villálvaro.
Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria
Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria
Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria
Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria
Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria
Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria
Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria
Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria
Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria
Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria
Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria
Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria
Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria
Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria
Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria
Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria
Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria