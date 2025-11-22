El Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria en imágenes

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

San Esteban de Gormaz (Soria) acogió la sexta edición del Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria, una cita que reunió a los viticultores finalistas de los certámenes celebrados en Morales, Villálvaro, Langa de Duero y San Esteban de Gormaz durante 2025.

En la categoría de vino blanco, el primer premio fue para Adrián y Ariana, de Langa, seguidos por Felipe Domingo, también de Langa, y Juan José Abad, de Morales. En rosado, se impusieron de nuevo Ariana y Adrián, de Langa, acompañados por Abel Rupérez, de Piqueras, y Francisco Javier Peñalba, de Miño.

En la modalidad de tinto, el primer premio recayó en Antonio Puentedura, de Alcozar, seguido de los hermanos Santos Pacheco, de Langa, e Isabel Abad, de Morales. Por último, en ojo de gallo, el jurado distinguió a Tomás Romero, de Villálvaro, Antonio Puentedura, de Alcozar, y Paco Romero, de Villálvaro.