Heraldo-Diario de Soria

El Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria en imágenes

Veinticuatro elaboraciones compiten en el certamen provincial que reivindica la tradición y el valor del vino casero

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concurso

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concursoSANDRA GUIJARRO

Publicado por
Sandra Guijarro
Soria

Creado:

Actualizado:

San Esteban de Gormaz (Soria) acogió la sexta edición del Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria, una cita que reunió a los viticultores finalistas de los certámenes celebrados en Morales, Villálvaro, Langa de Duero y San Esteban de Gormaz durante 2025.

En la categoría de vino blanco, el primer premio fue para Adrián y Ariana, de Langa, seguidos por Felipe Domingo, también de Langa, y Juan José Abad, de Morales. En rosado, se impusieron de nuevo Ariana y Adrián, de Langa, acompañados por Abel Rupérez, de Piqueras, y Francisco Javier Peñalba, de Miño.

En la modalidad de tinto, el primer premio recayó en Antonio Puentedura, de Alcozar, seguido de los hermanos Santos Pacheco, de Langa, e Isabel Abad, de Morales. Por último, en ojo de gallo, el jurado distinguió a Tomás Romero, de Villálvaro, Antonio Puentedura, de Alcozar, y Paco Romero, de Villálvaro.

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concurso

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concursoSANDRA GUIJARRO

Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concurso

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concursoSANDRA GUIJARRO

Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concurso

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concursoSANDRA GUIJARRO

Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concurso

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concursoSANDRA GUIJARRO

Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concurso

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concursoSANDRA GUIJARRO

Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concurso

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concursoSANDRA GUIJARRO

Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concurso

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concursoSANDRA GUIJARRO

Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concurso

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concursoSANDRA GUIJARRO

Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concurso

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concursoSANDRA GUIJARRO

Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concurso

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concursoSANDRA GUIJARRO

Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concurso

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concursoSANDRA GUIJARRO

Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concurso

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concursoSANDRA GUIJARRO

Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concurso

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concursoSANDRA GUIJARRO

Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concurso

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concursoSANDRA GUIJARRO

Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concurso

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concursoSANDRA GUIJARRO

Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concurso

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concursoSANDRA GUIJARRO

Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concurso

San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concursoSANDRA GUIJARRO

Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria

tracking