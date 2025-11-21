San Esteban premia los mejores vinos caseros en su tradicional concurso

El vino casero será el protagonista de la jornada.HDS

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

San Esteban de Gormaz (Soria) acoge el 22 de noviembre la sexta edición del Concurso de Vinos Caseros de la provincia de Soria, una cita que reúne a los viticultores finalistas de los certámenes celebrados en Morales, Villálvaro, Langa de Duero y San Esteban de Gormaz durante 2025.

El evento tendrá lugar a las 17 horas en la sala de catas del Ciclo Formativo de Grado Superior en Vitivinicultura del CEPA Doña Jimena, con entrada libre hasta completar aforo.

La final se disputará entre los vinos caseros elaborados por viticultores no profesionales, que han superado las fases comarcales con caldos producidos a partir de uva cosechada en 2024 y vinificada de forma artesanal.

El jurado, compuesto por técnicos, enólogos y profesionales del sector, realizará una cata a ciegas para valorar el color, aroma, sabor, acidez, cuerpo y equilibrio de cada muestra.

El concurso contempla cuatro modalidades: Mejor vino tinto casero, Mejor vino blanco casero, Mejor vino rosado casero y Mejor vino ojo de gallo casero.

Tras el fallo del jurado, se procederá a la entrega de premios, en un acto que busca no solo reconocer la calidad de los vinos caseros, sino también preservar la tradición vitivinícola popular de la Ribera del Duero soriana.

El concurso, organizado por la Asociación de Amigos de las Bodegas y del Castillo, cuenta con el patrocinio de la Diputación de Soria y la colaboración de numerosas entidades y bodegas de la comarca. Entre ellas, destacan el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, el Ayuntamiento de Langa de Duero, la Asociación Virgen de las Lagunas de Villálvaro, la Asociación de Morales, el IES La Rambla, el propio CEPA Doña Jimena y bodegas como Terraesteban, La Loba, Castillejo de Robledo, Dominio de Atauta, Rudeles y Antídoto.

Las ediciones anteriores se han cerrado con un gran éxito en afluencia de participantes y de público asistente.