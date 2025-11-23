El PP de El Burgo presentará al pleno un presupuesto de 7 millones

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma (Soria) debatirá en pleno el próximo martes los presupuestos para el año 2026. Una vez más, el Consistorio burgense vuelve a adelantarse y presentará las cuentas para su aprobación semanas antes de que finalice el año.

El borrador presupuestario que presenta el equipo de Gobierno asciende a 7.151.062 euros, un 3% más que el registrado para el presente año 2025.

El alcalde burgense, Antonio Pardo, destaca que de las cifras puede percibirse que «hay un proyecto de pueblo, un modelo a seguir que no se consigue improvisando de un año a otro y que se va viendo en el horizonte según se va desarrollando».

El capítulo sexto de inversiones se llevará el 25% del total. Las cifras refuerzan muy especialmente el capítulo de personal que podría llegar a una plantilla de casi cien personas, como ya ha sucedido en el año en curso, para lograr ofrecer los mejores servicios a la población.

Una vez más, el presupuesto sigue la línea marcada en años anteriores y se formula sin deuda financiera, un camino que ya comenzó en el año 2012 y no se ha abandonado desde entonces. Pese a no tener deuda pública, el Ayuntamiento podrá cumplir con sus objetivos y cubrirá las necesidades de los vecinos de una forma segura y correcta haciendo gala de la gestión.

La financiación para el programa social será uno de los más destacados del presupuesto ya que seguirá atendiendo, como en años anteriores, la infinidad de actividades culturales, sociales y deportivas que hay en la población. Además, en el siguiente ejercicio las aportaciones a todas las asociaciones locales se incrementarán en un 20%.

En el año 2025 el presupuesto municipal se elevó a los 6.972.873,01 euros en los que, siguiendo la línea de 2024, se prioriza la inversión en eficiencia energética y la atención a todas las localidades agregadas del municipio burgense.

El presupuesto actual es menor que el proyectado para 2026 y también más bajo que el de 2024 cuando llegó a 8.582.918,20 euros.