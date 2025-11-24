El desconocido Palacio de los Duques de Medinaceli en un pueblo de Soria que esconde un pasadizo y es foco cultural

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Casa Ducal de Medinaceli es una de las más importantes de la nobleza española. Una larga estirpe que se remonta a los infantes de la Cerda, herederos de Alfonso X el Sabio, que fueron los recibieron el condado.

Los Reyes Católicos crearon el ducado en 1479 y a lo largo de los siglos la casa nobiliaria sumó títulos y posesiones convirtiéndose en una de las más ricas e influyentes. En la actualidad cuenta con un vasto patrimonio de cuya gestión y divulgación se encarga una fundación que lleva su nombre.

Entre sus propiedades destaca una que, quizá, es más desconocida que otras, pero que tiene un significado singular porque entronca con la historia misma de la Casa al estar ubicada en la localidad soriana de Medinaceli, villa que da nombre al ducado.

Se trata de un palacio renacentista, con influencias de estilo herreriano, que ocupa todo el lateral de la plaza Mayor, donde se encuentran otros edificios singulares como el antiguo Ayuntamiento.

Comenzó a construirse en el primer tercio del siglo XV que fue profundamente reformado por el arquitecto Juan Gómez de la Mora, por encargo del VII duque de Medinaceli, en el siglo XVII, otorgándole la fisonomía que tiene en la actualidad.

Patio interior del Palacio Ducal en Medinaceli (Soria).HDS

El palacio primitivo debió ser construido en el primer tercio del siglo XV, de acuerdo a la documentación de la Fundación de la Casa Ducal de Medinaceli. El edificio se levantó para ser la residencia principal de los entonces condes de Medinaceli, pero parece ser que lo usaron solo algunos años para trasladarse a un palacio en Cogolludo (Guadalajara), donde ya vivió el I duque.

A lo largo del siguiente siglo experimentó sucesivas reformas. La más destacada de todas fue la construcción de un pasadizo que comunicaba el palacio con la Colegiata, que se realizó en torno al año 1556.

La gran transformación data del siglo XVII y se la debe al VII duque de Medinaceli Antonio Juan Luis de la Cerda que se la encargó al arquitecto Juan Gómez de Mora.

La intervención se centró en la fachada y en el patio interior y en menor medida en las estancias. En este periodo se hicieron las torres y las molduras de las ventanas. Estas obras formaron parte de un plan conjunto que incluía la plaza y el entorno.

A lo largo del siglo XIX y XX el edificio entró en una fase de deterioro considerable, se cree que durante la Guerra Civil sufrió daños importantes e incluso llegó a perder las torres. Gracias a un convenio entre la Fundación de la Casa Ducal y la Junta de Castilla y León se realizaron las obras de urgente consolidación del inmueble.

En la actualidad, la planta baja está cedida al Ayuntamiento de Medinaceli para actividades sociales y culturales. La más destacada es la programación anual que desarrolla la Fundación DEARTE, a través de un convenio con el Ayuntamiento, con exposiciones permanentes y temporales y festivales de teatro, ópera y jazz, entre otros.