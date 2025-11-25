La estación de esquí de Soria estrenará el nuevo remonte en esta temporada

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El Punto de Nieve de Santa Inés (Soria) estrenará en la próxima temporada un remonte cubierto de 90 metros, elaborado en estructura de PVC y acero, que reemplaza a la anterior cinta transportadora.

Estas obras forman parte de la modernización de las instalaciones que ha llevado a cabo este verano la Diputación, propietaria de las mismas.

Junto al nuevo remonte también se han instalado otras infraestructuras energéticas, como los generadores y las placas solares fotovoltaicas, estas últimas ubicadas en el edificio del restaurante.

En esta ejecución la Diputación ha invertido 1,1 millones de euros y solo queda acondicionar el entorno para la protección contra incendios. La partida económica está incluida en el Plan Soria Conectada y Saludable.

El presidente, Benito Serrano, manifestó ayer que la Diputación pretende continuar con la mejora de la modernización de Santa Inés, pero no fijó plazos.

En la actualidad queda por resolver el trámite con la Confederación Hidrográfica del Duero para poder continuar con el proyecto, que permitiría la colocación de balsas de agua y cañones de nieve.

Desde Diputación se espera que la autorización de la Confederación se resuelva con «agilidad», a la vez que subrayó que la reciente implantación de nuevas infraestructuras mejorarán la eficiencia energética, la sostenibilidad y la funcionalidad de las instalaciones.

Aunque durante pasada semana han caído los primeros copos de nieve en la provincia, el Punto de Nieve de Santa Inés todavía no tiene programada la apertura de las pistas para la práctica de esquí. En años anteriores ha sido en diciembre, coincidiendo con el puente de la Inmaculada.

Precisamente la limpieza de la carretera a Santa Inés ha formado parte del primer operativo invernal de la Diputación que arrancó el pasado 20 de noviembre y se mantendrá hasta el próximo jueves, según explicó el presidente.

Operativo de nieve

Estos días el Departamento de Vías Provinciales movilizó siete camiones quitanieves para tratamientos preventivos en la zona norte y trabajos de retirada de nieve en la carretera SO-830, que conecta el cruce de Vinuesa con el Puerto de Santa Inés y Villoslada de Cameros.

Esta vía, una de las más complejas por su altitud, 1.700 metros, es atendida por la Diputación en virtud del convenio de vialidad invernal con la Junta de Castilla y León.

Los trabajos de prevención se reforzaron de cara al fin de semana con la incorporación de un vehículo de la Mancomunidad de Tierras Altas y cuatro equipos de las empresas adjudicatarias de Hernando y Dueñas, Canteras Blocona, Nivelaciones y Desmontes Esama, y Hermanos Dueñas. La maquinaria intervino en Tierras Altas y la comarca del Moncayo.

Según explicó Serrano, los trabajos de prevención se mantendrán hasta el jueves, ante el riesgo de nevadas, dado que las condiciones meteorológicas comenzarán a remitir.