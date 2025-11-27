El Burgo de Osma prolonga su campaña de bonos para el comercio hasta el 7 de diciembre

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La campaña de Bonos Burgosma 2025 se prolongará durante una semana más de lo inicialmente anunciado, así lo han pactado entre el Ayuntamiento y los comercios participantes en esta oleada. En lugar de finalizar con el mes de noviembre, hasta el 7 de diciembre podrán canjearse los bonos descuento en los 41 establecimientos participantes.

Hasta ahora se han emitido 17.392 bonos, canjeado 9.862 y generado un importe en ventas de 312.903 euros. Ante estos datos, tanto la organización como los comercios han decidido que lo más conveniente es prolongar una semana más la campaña para ofrecer a los clientes un margen más amplio para realizar sus compras y poder beneficiarse de los descuentos de 6 euros por cada 24 euros de gastados.

Las fechas de esta campaña 2025 van variando ligeramente respecto a la de 2024 que llegó hasta la Navidad, el cambio vino motivado por la petición de los establecimientos con los que ahora también se ha pactado ampliar una semana la oleada.

Como en ediciones anteriores, el Ayuntamiento destina 150.000 euros de sus propios fondos a sufragar la campaña en una clara apuesta por el respaldo al comercio local. 130.000 euros van exclusivamente a los vecinos empadronados que disponen de 4 bonos de descuento de 6 euros cada uno, los bonos de cada vecino estarán disponibles para que pueda canjearlos hasta el final de la campaña y si no lo hacen el dinero retornará al Ayuntamiento. Al igual que otros años, los no empadronados disponen de 20.000 euros en bonos que en este caso no serán de carácter personal, sino que se terminarán en cuanto se agote la partida destinada a tal fin.