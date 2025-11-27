Ágreda vuelve a rendir homenaje a su tesoro gastronómico: el cardo rojo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Del 5 al 8 de diciembre, Ágreda se transforma, un año más, en el epicentro del cardo rojo, una hortaliza única y tesoro gastronómico de la villa de las tres culturas, invitando a vecinos y visitantes a descubrir su historia, sus métodos de cultivo tradicionales, sus propiedades… y por supuesto, sus irresistibles sabores.

La XVI edición de las Jornadas del Cardo Rojo llega cargada de propuestas para todas las edades. Entre ellas, el taller y degustación 'Dulce Tentación', de la Pastelería Tres Chocolates, donde se presentará la sorprendente versión dulce del cardo.

Para los más pequeños, el Taller Infantil 'Chefcitos' de El Bosque de Carymar incorpora este año una emocionante novedad: una visita guiada a la huerta de un hortelano local para conocer de primera mano cómo nace esta joya agrícola, seguida de divertidas recetas en un escenario incomparable, el Palacio de los Castejón.

La fiesta continúa por las calles: los bares de la villa competirán en el Concurso a la Mejor Tapa con Cardo Rojo de Ágreda, lo restaurantes ofrecerán menús temáticos sobre esta hortaliza, mientras que la Asociación de Mujeres del Moncayo ofrecerá una demostración de limpieza del cardo y una degustación gratuita para todo el público.

Música, premios y muchas sorpresas más animarán el puente en el concierto que ofrecerá Quinteto Blumine junto a la entrega de premios del VII Rally Fotográfico y del Certamen de Relatos Cortos.