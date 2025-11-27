Más ayudas frente a los acuíferos contaminados en Soria con la aprobación de 700.000 euros

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los ayuntamientos interesados tienen hasta el 10 de diciembre la posibilidad de acogerse al segundo Plan de Actuaciones en Acuíferos Contaminados 2025, que cuenta con un presupuesto 688.844,72 euros, siendo el remanente del primer plan, tal y como informaron este miércoles fuentes de la Diputación de Soria.

Los ayuntamientos con problemas pueden presentar sus proyectos para su aprobación y, en caso de que se les conceda, las obras deberán estar ejecutadas y justificadas antes del 1 de noviembre de 2026.

La Diputación aprobó este año el primer Plan de Actuaciones en Acuíferos Contaminados 2025 dotado con un millón de euros. Los ayuntamientos pudieron optar a subvenciones del 77% de la obra con una subvención máxima de 75.000 euros. En la primera adjudicación se han aprobado ocho proyectos con un presupuesto total de 404.097,77 euros. De esta cantidad, la Diputación aporta 311.155,28 euros (77%), mientras que los ayuntamientos beneficiarios contribuyen con 92.942,49 euros (23%).

Las actuaciones aprobadas se realizarán en: Aldealices (55.298,82 euros), Barca (31.500 euros), Casarejos (33.485,62 euros), Castillejo de Robledo (70.671,51 euros), Langa de Duero (96.800 euros), Retortillo de Soria (37.038,49 euros), San Pedro Manrique (50.000 euros), y Velamazán para Fuentetovar (29.303,33 euros).

La Diputación considera prioritario el suministro de agua potable en los pueblos de la provincia, por eso en los Planes Provinciales el porcentaje de financiación que aporta la institución provincial en las obras que tienen relación con el ciclo del agua es el más alto de todas. Diputación financia al 77% las obras del ciclo hidráulico, dejando a los municipios la aportación del 23% restantes.

En el Plan Diputación 2025 las obras hidráulicas aprobadas son 117, del total de 283 obras, lo que significa que el 41% de las obras solicitadas por los ayuntamientos tienen su finalidad en mejorar el servicio de agua que tienen los vecinos del medio rural de Soria. Concretamente la inversión prevista para este año en obras hidráulicas incluidas en el Plan Diputación asciende a 3.677.322 euros.

Además, todos los años se ejecuta el Plan Sequía, dotado con 200.000 euros para abordar una decena de obras con carácter de urgencia. Este Plan está impulsado por la Junta de Castilla y León que aporta el 50% de la financiación, mientras que el 50% restante corre por cuenta de la Diputación y los ayuntamientos.

Camiones cisterna

Por otra parte, los camiones cisterna de la Diputación de Soria han repartido hasta el 24 de noviembre, un total de 3.071.000 litros de agua potable, lo que supone un descenso del 52% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando en estas mismas fechas ya se habían repartido 5.843.000 litros.

La principal causa para suministrar agua es por las averías surgidas en la red de abastecimiento, que suman un total de 1.940.000 litros, seguidas de la falta de agua, que supone 546.000 litros, la combinación de falta y avería en abastecimiento supone 557.000 litros, y por último la mala calidad del agua existente, ha ocasionado el reparto de 28.000 litros.

Encabeza el reparto las instalaciones de la Playa Pita, por avería, que ha necesitado 521.000 litros de agua, seguidas del municipio de Medinaceli con 473.000 litros, y en tercer lugar San Pedro Manrique con 400.000 litros, en esta ocasión por falta de suministro.

Hasta la fecha un total de 38 municipios e instalaciones turísticas o deportivas han necesitado del suministro de agua que realiza la Diputación provincial de Soria a través de sus camiones cisterna, dependientes del servicio de Vías y Obras de la institución provincial.

