San Esteban activa una campaña para revitalizar el comercio local con premios para los participantes

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, junto a la Junta de Castilla y León, pone en marcha la iniciativa ‘Pequeños comercios, grandes ilusiones’, una campaña destinada a incentivar las compras en los comercios del municipio y premiar la fidelidad de vecinos y visitantes en la temporada navideña

El objetivo de esta acción es reactivar la economía local a través del consumo de proximidad, generando beneficios directos tanto para los establecimientos participantes como para los consumidores.

Por cada compra mínima de 20 euros en los establecimientos adheridos, el cliente recibirá un cupón para rellenar con sus datos y depositar junto con el ticket de compra en la urna oficial antes de las fechas de los sorteos. Las urnas se ubicarán en la Oficina de Turismo y en el Centro Conect y los tickets junto con los cupones se podrán depositar del 1 de diciembre de 2025 hasta las 11.00 horas del 12 de enero de 2026.

En el primer sorteo se celebrará el 19 de diciembre y se entregará a los ganadores 10 cestas de Navidad con valor de 300 euros mientras en el segundo sorteo se entregará a los ganadores 43 cheques de 150 euros. El sorteo se celebrará el día 12 de enero.

Para el canje de estos vales de consumo, según explica el Ayuntamiento, los ganadores deberán presentar su vale y consumir con el mismo en los establecimientos adheridos antes del 15 de febrero de 2026.

Cada establecimiento recogerá los vales utilizados y los conservará hasta su entrega al Ayuntamiento.

El Ayuntamiento abonará a cada negocio el importe total de los vales canjeados en su establecimiento, así como los productos y servicios adquiridos para la creación de las cestas, antes del 10 de marzo de 2026.

Los vales caducados o no presentados en plazo no generarán derecho a compensación.