El pleno de Golmayo aprueba un presupuesto de 4,5 millones de euros

El pleno del Ayuntamiento de Golmayo, celebrado este miércoles, aprobó con los votos a favor del PP y en contra del PSOE, el presupuesto para 2026 que alcanza los 4.507.256 euros. Esta cifra supone un descenso de 323.836 euros respecto a las cuentas de 2024 que, sin las modificaciones posteriores, llegaron a los 4.831.092 euros.

Tal y como explicó el alcalde, Benito Serrano, el capítulo de inversiones supone un total de 1.268.066,29 euros con actuaciones destacadas «como el campo de fútbol de hierba artificial, con la colaboración de Somacyl, o la potabilizadora que va a conectar con la ETAP de Garray que aportará a los vecinos de Golmayo autonomía y libertad, algo que ahora no tenemos, permitiendo el progreso del municipio». El regidor también se refirió al PERTE del agua «a través del que se van a cambiar todos los contadores del municipio» o la partida de planes provinciales para el próximo año.

Serrano matizó que el ejercicio pasado se realizó «una inversión muy grande en aerotermia y placas solares en los edificios municipales y hemos conseguido a través de fondos europeos cuatro vehículos eléctricos». Sin embargo, por todo ello, «nos enfrentamos a partidas que son difíciles de ajustar porque subirá el consumo de luz pero bajará el de pellets, el de gas y el de combustible. Es un año de transición para ver cómo evolucionan estas partidas» y lo que se tiene que reajustar de cara al año que viene.

Por su parte, la portavoz de la oposición, Pilar Hernández Asensio, informó de que el PSOE iba a cambiar su voto de abstención en la comisión y votó en contra del presupuesto ya que, indicó, «se sustenta en la subida de los tributos del Estado, en el incremento de las tasas a los vecinos y adolece de inversiones reales para Golmayo y sus pedanías bajando más de 300.000 euros respecto a 2024».

Serrano lamentó el sentido del voto de los socialistas recordando a sus representantes «que el incremento de las tasas salió adelante por unanimidad equilibrando muchas de ellas». A pesar de ello incidió en que «el IBI de urbana está en el 0,4% y el de rústica en el 0,3%; lo más bajo que nos permite la ley».

Además, durante la sesión, el alcalde y la portavoz socialista intercambiaron opiniones contrarias sobre la Escuela de Música, el centro joven, la línea de bus que conecta Golmayo con la capital, las fiestas, la cubrición de la pista de pádel, las aceras o las subvenciones a pymes.