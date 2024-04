Golmayo licita la escuela infantil de Camaretas por 861.380 euros

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Golmayo ha sacado a licitación la escuela de educación infantil municipal de primer ciclo de Camaretas con un precio total que asciende a 861.380,60 euros durante cinco años (tres más dos prorrogables) lo que arroja un presupuesto anual de 172.276,12 euros (sin impuestos). Los interesados pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 23 de mayo. El plazo de ejecución del contrato comienza el 15 de agosto de 2024. La apertura de los pliegos tendrá lugar el 24 de mayo a partir de las 14.00 horas en el Ayuntamiento.

La Escuela Infantil Municipal de Las Camaretas «es un servicio cuya finalidad es contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños». El centro tiene una capacidad máxima de 54 plazas contando en la actualidad con 1 unidad para niños de 0 a 1 años; 2 unidades para niños de 1 a 2 años y 1 unidad para niños de 2 a 3 años que podrían variar en un futuro en función de la demanda social.

El adjudicatario, tal y como recoge el Consistorio en el pliego, publicado en la Plataforma de Contratación del Estado, «deberá abarcar la atención total de los niños escolarizados en el centro, tanto en los aspectos educativos que entran dentro de las competencias de Educación Infantil de cero a tres años, establecidos por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, como en la alimentación, cuidado y limpieza de los mismos dentro del horario establecido; así como la gestión y administración de la Escuela, en coordinación con el Ayuntamiento». En este sentido, «la gestión y administración incluye todos los gastos necesarios para el funcionamiento de la escuela: limpieza, calefacción, suministros de energía eléctrica, etc.».

El horario de apertura del centro será de 7.30 horas a 19.00 horas con un horario ordinario de 9.00 a 14.00 horas (atención educativa y servicio de comedor) que será de obligada asistencia . El horario de siesta o descanso se establece de 14.00 a 16.00 horas. De 7.30 a 9.00 horas es el servicio de madrugadores y de 14.00 a 19.00 horas se establece el servicio vespertino. Dentro de los horarios se presta el servicio de comida a las 12.00 horas, siendo obligatoria para todos los niños que se encuentren escolarizados en ese momento. El servicio de desayuno se ofrecerá de forma gratuita a los niños que entren en la escuela antes de las 9.00 horas y el de merienda a los niños que estén en el centro a las 16.30 horas siendo también gratuito.

Las tarifas que deban abonar los usuarios, fijadas por el Ayuntamiento cada año, serán recaudadas mensualmente por la empresa gestora de la escuela, si bien la empresa abonará mensualmente al Consistorio las tarifas recaudadas, excepto las referidas a comedor escolar. Así, el horario ordinario de 9.00 a 14.00 horas es gratuito pero el servicio de comedor, que es obligatorio, tiene un coste de 44 euros/mes tanto para empadronados como para no empadronados. El horario de siesta, de 14.00 horas a 16.00 horas es gratuito para empadronados pero tiene un coste de 52,80 euros/mes para no empadronados. El servicio de madrugadores es gratuito para empadronados y de 10,20 euros/mes para no empadronados. Por último, para los empadronados el servicio vespertino es gratuito mientras los no empadronados abonarán 60 euros/mes.