Soria pide una financiación mínima de 150 millones para las diputaciones

El pleno de la Diputación de Soria aprobó ayer por unanimidad instar a las administraciones a dotar de un suelo mínimo de 150 millones de euros de financiación para todas las diputaciones provinciales, con el fin de hacer frente a las necesidades básicas y garantizar el mantenimiento de la red de carreteras.

Tres mociones de urgencia sobre temas de competencia regional y nacional coparon ayer el debate del pleno ordinario de diciembre que se prolongó durante tres horas.

El PSOE presentó dos mociones sobre carreteras y la tercera fue iniciativa de Vox, sobre infraestructuras eléctricas. Todas salieron adelante.

La unanimidad solo fue para el texto, que defendió el diputado Carlos Llorente, sobre la compensación viaria en la provincia de Soria. Inicialmente, el PSOE solicitaba, a través de la moción, una exigencia a la Junta de Castilla y León a que realice un plan de compensación viaria y que lo dote económicamente.

La petición se sustenta en que la red viaria provincial en Soria es el doble que la autonómica en extensión de kilómetros, con el consiguiente gasto que supone a las arcas de la Diputación y el agravio comparativo con otras provincias de la Comunidad, en que las que la red autonómica es más extensa. Llorente solicitó el voto de PP y Vox para que Soria tenga un «trato equitativo».

Vox apoyó la propuesta sin fisuras, pero el PP presentó enmiendas a la misma e introdujo dos peticiones más para el Gobierno de España. Una de ellas la dotación de 150 millones de euros de financiación mínima para las diputaciones y equilibrar el déficit de autovías en la provincia de Soria en comparación con otras provincias. El PSOE aceptó la petición del PP, pero la corrigió para poner en el texto la demanda a todas las administraciones y así contó con unanimidad.

La segunda moción del PSOE fue también sobre carreteras. En la misma se solicitó el desdoblamiento de la CL-101, entre Ágreda y Almazán, así como el arreglo de las carreteras SO-152, SO-154, SO-910 y SO-110 con el fin de incorporar las partidas presupuestarias del Gobierno regional.

Esta moción se votó por separado a petición del PP que afeó al PSOE que llevase al pleno de la Diputación el desdoblamiento de la CL-101, cuando es un debate de las Cortes Regionales, «y además recientemente lo ha presentado Soria Ya» , manifestó el portavoz, José Antonio de Miguel.

Por ello, el desdoblamiento de la CL-101 salió por mayoría simple, con 12 votos a favor (PSOE y Vox) y 13 abstenciones (PP) y el arreglo del resto de las carreteras se aprobó por unanimidad.

La tercera moción, impulsada por Vox y apoyada por el Partido Popular, instó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a Red Eléctrica de España que priorice la ejecución de las actuaciones previstas en la provincia de Soria, dentro de la Planificación de la Red de Transporte de Electricidad 2026-2030 orientadas al incremento de la capacidad para consumo industrial, con el objetivo de favorecer la implantación de nuevas empresas, así como se pidió una planificación que permita que una mayor proporción de la energía renovable producida en Soria se pueda distribuir en la provincia.

El PSOE votó en contra. La portavoz, Esther Pérez, instó que el proceso de modernización de infraestructuras eléctricas está en un periodo de alegaciones e instó al equipo de Gobierno a presentarlas.