Heraldo-Diario de Soria

Conoce la Feria del Acebo de Oncala, esto es lo que puedes encontrar (en imágenes)

Oncala celebra durante el fin de semana del puente de la Constitución su tradicional feria del acebo, momento excepcional para conocer o comprar este pequeño árbol, y sobre todo, sus tan navideñas bayas

Los visitantes compraron su rama o cesta de acebo

Los visitantes compraron su rama o cesta de aceboMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Durante el día de hoy, cientos de personas pasaron por la feria a comprar ramitas, centros o cualquier alimento o elemento de los diversos puestos que hay en el mercadillo que cada año se celebra en torno al acebo.

Si pasas por Oncala estos días, también podrás encontrarte rutas, talleres, charlas, degustaciones o el inmenso belén viviente que todo el pueblo prepara para sus visitantes.

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

Una feria en torno al arbusto más navideño

Una feria en torno al arbusto más navideñoMARIO TEJEDOR

Feria del acebo en Oncala

tracking